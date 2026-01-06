  • İSTANBUL
Tarkan'ın Sivas'a 22 milyon dolarlık bağışı yalan çıktı: Mega Yalan!

Tarkan'ın Sivas'a 22 milyon dolarlık bağışı yalan çıktı: Mega Yalan!

CHP’lilerin Megastar lakabını taktiği şarkıcı Tarkan, bu kez CHP konserleriyle değil Sivas’ın beş ilçesinde bulunan yoksul mahallelerdeki çocuklar için 22 milyon dolarlık bağış yaptığı iddiasıyla haber oldu. Tarkan'ın, yoksul mahallelerde yaşayan binlerce çocuğun eğitimi göreceği 15 okul yapabilmesi için sessiz sedasız 22 milyon dolarlık bağışta bulunduğu iddiası Sivas basını ve milli eğitim kaynakları tarafından yalanladı. Üstelik Sivas’ta okulu eksik olan ilçe bulunmadığı da açıklandı.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Tarkan'ın, Sivas’ta 30 binden fazla çocuğun eğitimine katkı sağlamak amacıyla modern okul projeleri için yaklaşık 22 milyon dolar bağışta bulunduğunu yazdı.

Bayer'in iddiasına göre, Divriği, Gürün, Kangal, Zara ve İmranlı ilçelerinde 15 yeni okulun yanı sıra laboratuvar, kütüphane ve spor salonlarının inşa edilmesi planlanıyor. Projenin, bölgedeki çocukların eğitim ve sosyal imkanlarına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

SİVAS’TAN YALANLAMA GELDİ

Ancak Hürriyet'e yalanlama Sivas basınından geldi. Büyük Sivas Gazetesi, konuya ilişkin şunları yazdı:

"Sosyal medyada paylaşılan içeriklerde, Tarkan’ın verdiği iddia edilen 22 milyon doların Kangal, Divriği, Zara, Gürün ve İmranlı ilçelerinde 15 okul yapımında kullanılacağı öne sürüldü. Ancak Milli Eğitim kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu ilçelerde okul ihtiyacının bulunmadığı ve yeni bir okul yapım planının olmadığı belirtildi. Yetkililer ayrıca, Tarkan tarafından Sivas’a ya da belirtilen ilçelere yönelik böyle bir bağışın da söz konusu olmadığını ifade etti. Paylaşılan bilgilerin tamamen gerçek dışı olduğu vurgulanırken, vatandaşların sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış iddialara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı."

Mgörüş

22dolar bile vermez...

Çuvaldız

tÜRKİYEDE okul eksikliği mi varmış? Eskiden di o günler. 5-10 sene içinde fazlalık olacak, bilginize...
