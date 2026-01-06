Adeta Ankara’nın sesi oldu: Küçük çocuğun Mansur videosu sosyal medyayı salladı!
Başkentte sık sık yaşanan su kesintleri nedeniyle vatandaşlar su bidonlarıyla çeşmelerin yolunu tutarken, Ankaralı bir çocuğun Mansur Yavaş isyanı sosyal medyada gündem oldu.
CHP'li Ankara Belediyesi'nin idaresindeki ASKİ'nin neden olduğu su kesintileri vatandaşları canından bezdirirken, bir çocuğun Mansur Yavaş isyanı sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.
Ankara'da sık sık sular kesiliyor!
Başkentte su tedarikinde sorun yaşanırken kesintiler nedeniyle içme suyu temininde sorun yaşayan vatandaşlar, su ihtiyacını çevredeki çeşmelerden karşılıyor. Bazı vatandaşlar ise marketlerden su satın alıyor.
Küçük çocuk Mansur Yavaş'a seslendi!
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Ankaralı küçük bir çocuğun Mansur Yavaş'a yönelik, ' kuraklık kader olabilir ama susuzluk yönetim meselesidir' ifadelerini kullandığı haklı isyanı çok sayıda etkileşim aldı.