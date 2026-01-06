  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Aliyev’den net mesaj: Azerbaycan askerini Gazze’ye göndermeyeceğiz

İhracat rekorları meyvesini verdi Türkiye artık bir üst ligde

Tahliye bekleyen Selahattin Demirtaş'a şok! Cumhurbaşkanına hakaretten 1.5 yıl hapis cezası

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

Milli İrade Platformu’ndan husumet odaklarına tokat gibi cevap! Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız

Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

Son 20 yılda 19 kez aynı tablo! Türkiye'nin ihracat şampiyonu belli oldu

MİT ‘Arabistanlı Lawrence’ın Mısır, Suriye ve Irak’ta izini sürmüş: Hem Müslümanları hem Yahudileri zehirledi
Ekonomi Altının kilogram fiyatı yükseldi! İşte son durum
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı yükseldi! İşte son durum

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Altının kilogram fiyatı yükseldi! İşte son durum

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 345 bin liraya yükseldi. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 120 bin lira, en yüksek 6 milyon 385 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 345 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 310 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 587 milyon 511 bin 136,83 lira, işlem miktarı ise 2 bin 16,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 510 milyon 873 bin 269,98 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

 

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23