Göksu Nehri’ni kirleten işletmeye 1 milyon 337 bin Lira ceza!
Çevre ve İklim değişikliği Bakanlığı ekipleri, Mersin’in Silifke ve Mut ilçelerinden geçen Göksu nehrini kirleten işletmeye 1 milyon 337 bin TL ceza uyguladı.
Çevre ve İklim değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Mersin’in Silifke ve Mut İlçelerinden geçen Göksu Nehri’ne Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Yapılan incelemede, Mut ilçesinde bulunan bir Prina İşleme Tesisi’nde zeytin atığı ile kirlenmiş suyun Göksu Nehri’ne aktığı tespit edildi.
Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle Çevre Kanunu gereği işletmeye 2 katı ceza uygulanarak toplam 1 milyon 337 bin TL ceza verildi”