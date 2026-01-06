Delta Force falan hikaye!.. Mücahitleri görünce fare gibi kaçtılar
ABD’nin sözde elit kuvvetleri olan Delta Force’un Venezuela’daki eşkıyaca saldırısının ardından, Gazze'deki direnişin, işgalci siyonist rejimin sözde "yenilmez" özel birliklerini rezil rüsva ettiği görüntüler yeniden gündem oldu.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, ABD-İsrail ortaklığındaki elit birliklerin, Hamas'ın Kassam Tugayları mücahitleri karşısında nasıl korkuya kapılıp kaçıştığını gözler önüne serdi.
Videoda, merdivenlerden inen işgalci askerler birden patlayıcı bir tuzağa düşüyor. Şiddetli patlamalar eşliğinde çığlıklar yükseliyor, siyonist askerler panik içinde birbirlerini ezerek kaçmaya çalışıyor. Bazıları merdivenlerden yuvarlanıyor, duvarlara çarpıyor.
Hamas kaynakları, bu operasyonun Gazze'nin derinliklerinde gerçekleştirilen başarılı bir pusu olduğunu belirtiyor. İşgalcilerin milyarlarca dolarlık ekipmanları ve teknolojileri, mücahitlerin iman dolu direnişi karşısında hiçbir işe yaramıyor. Delta Force denilen o sözde efsane birlikler, gerçek savaşta fare gibi delik arıyor.