Delta Force falan hikaye!.. Mücahitleri görünce fare gibi kaçtılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD’nin sözde elit kuvvetleri olan Delta Force’un Venezuela’daki eşkıyaca saldırısının ardından, Gazze'deki direnişin, işgalci siyonist rejimin sözde "yenilmez" özel birliklerini rezil rüsva ettiği görüntüler yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, ABD-İsrail ortaklığındaki elit birliklerin, Hamas'ın Kassam Tugayları mücahitleri karşısında nasıl korkuya kapılıp kaçıştığını gözler önüne serdi.

Videoda, merdivenlerden inen işgalci askerler birden patlayıcı bir tuzağa düşüyor. Şiddetli patlamalar eşliğinde çığlıklar yükseliyor, siyonist askerler panik içinde birbirlerini ezerek kaçmaya çalışıyor. Bazıları merdivenlerden yuvarlanıyor, duvarlara çarpıyor.

Hamas kaynakları, bu operasyonun Gazze'nin derinliklerinde gerçekleştirilen başarılı bir pusu olduğunu belirtiyor. İşgalcilerin milyarlarca dolarlık ekipmanları ve teknolojileri, mücahitlerin iman dolu direnişi karşısında hiçbir işe yaramıyor. Delta Force denilen o sözde efsane birlikler, gerçek savaşta fare gibi delik arıyor.

Bakan Fidan'dan Portekiz'de kritik Gazze ve AB mesajları: "İsrail'e baskı yapmalıyız!"
Dünya

Ürünleri toplatılıyor: İsrail sevdalısı Nestle'nin bebek mamalarında zehir çıktı
Sağlık

‘Şansımız giderek azalıyor’ İsrail medyasından Türkiye itirafı
Dünya

Katlettikleri Hind Receb’in Sesi, katilleri delirtti! İsrail askerleri Hind Receb'in Sesi filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı
Dünya

Filistin

Tam da biz türklere göre vallahi saklanmam dalarım içlerine şehit olana kadar silahımı ateşlerim
