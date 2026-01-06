  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tahliye bekleyen Selahattin Demirtaş'a şok! Cumhurbaşkanına hakaretten 1.5 yıl hapis cezası

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

Milli İrade Platformu’ndan husumet odaklarına tokat gibi cevap! Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız

Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

Son 20 yılda 19 kez aynı tablo! Türkiye'nin ihracat şampiyonu belli oldu

MİT ‘Arabistanlı Lawrence’ın Mısır, Suriye ve Irak’ta izini sürmüş: Hem Müslümanları hem Yahudileri zehirledi

İstanbul'da motosiklet sorunu devam ediyor!

Milli İstihbarat Teşkilatı 99 yaşında Daha güvenli daha güçlü Türkiye
Dünya Trump’tan 2 bin federal ile Minnesota eyaletine el koyma hamlesi! Sarı kafa hızını alamadı
Dünya

Trump’tan 2 bin federal ile Minnesota eyaletine el koyma hamlesi! Sarı kafa hızını alamadı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trump’tan 2 bin federal ile Minnesota eyaletine el koyma hamlesi! Sarı kafa hızını alamadı

ABD yönetiminin, dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Minnesota eyaletinin Minneapolis ve St. Paul bölgelerine, yaklaşık 2 bin federal personel konuşlandıracağı iddia edildi. Yetkililer, personelin düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve bölgedeki dolandırıcılık iddialarının soruşturulmasında görev alacağını aktardı.

ABD yönetiminin, dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Minnesota eyaletinin Minneapolis ve St. Paul bölgelerine, yaklaşık 2 bin federal personel konuşlandıracağı iddia edildi.

CBS News'a konuşan yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Minnesota'ya yönelik hamlelerine ilişkin iddialarda bulundu.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile İç Güvenlik Soruşturma Birimi'nden (HSI) yaklaşık 2 bin personelin, Minneapolis ve St. Paul bölgelerine konuşlandırılacağını öne süren yetkililer, personelin bölgedeki operasyonları denetleyeceğini belirtti.

Yetkililer, personelin bu kapsamda, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve bölgedeki dolandırıcılık iddialarının soruşturulmasında görev alacağını aktardı.

ABD'de Göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla tanınan YouTube içerik üreticisi Nick Shirley, Somalililerin yoğun yaşadığı Minnesota eyaletindeki çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddialarının anlatıldığı bir video yayımlamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in söz konusu videoyu paylaşmasının ardından, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Minnesota eyaletinde bulunan söz konusu çocuk bakım merkezleri dahil birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakan Yardımcısı Jim O'Neill, 31 Aralık 2025'te, eyalete yapılan tüm çocuk fonu ve bakım ödemelerinin dondurulduğunu bildirerek, "Fonlar ancak eyaletler bunların meşru bir şekilde harcandığını kanıtladığında serbest bırakılacak" ifadesini kullanmıştı.

1 Ocak'ta ise ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), dolandırıcılık iddiaları üzerine, ülke genelinde federal çocuk bakım fonlarını dondurduğunu duyurmuştu.

Kararın, Minnesota'daki çocuk bakım merkezlerinin dolandırıcılığa karıştığının iddia edildiği videonun viral olmasının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Trump sığınmacıları Dominika’ya gönderiyor: Küçük Karayip ülkesi hazırlıklara başladı
Trump sığınmacıları Dominika’ya gönderiyor: Küçük Karayip ülkesi hazırlıklara başladı

Dünya

Trump sığınmacıları Dominika’ya gönderiyor: Küçük Karayip ülkesi hazırlıklara başladı

Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!
Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

Dünya

Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke
İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

Dünya

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23