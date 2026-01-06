Uluslararası hukuk paspas oldu! BM'nin tek icraatı endişelenmek

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında bir muhabirin, "ABD Başkanı Trump, 'Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var' ifadesini kullandı. Trump'ın bu tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

BM Şartı'nın çok açık olduğunu vurgulayan Shamdasani, bunun, ülkelerin herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehditte bulunmaması veya güç kullanmaması gerektiği şeklindeki uluslararası hukukun temel bir ilkesi olduğunun altını çizdi.

Shamdasani, "(Trump'ın Grönland açıklamaları) Son zamanlarda, esasen güç kullanma tehdidinde bulunan çok endişe verici bir dil ve söylem ortaya çıktığını gördük. Bu, BM Şartı'nın da ihlali" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP: GRÖNLAND’I İSTİYORUZ

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.