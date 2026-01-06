  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Adeta Ankara’nın sesi oldu: Küçük çocuğun Mansur videosu sosyal medyayı salladı!

İran medyası yeniden dolaşıma soktu! "ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere: İlk 6 aylık maaşları biz karşılayacağız

Bir deli kuyuya taş atıyor 40 akıllı çıkaramıyor! Film sahnesi ile Maduro’ya algı operasyonu

Bedri Usta’nın ortağı FETÖ’cü Hakan Şükür çıktı: Skandal olay sonrası soruşturma başlatıldı

İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı yükseldi

‘Şansımız giderek azalıyor’ İsrail medyasından Türkiye itirafı

Bir CHP klasiği! Su krizi: O büyükşehirde haftada bir gün planlı su kesintisi uygulanacak

Armut seçer gibi başkan seçmişler! CIA’nın saldırı öncesi hazırlığı ifşa oldu

İmamoğlu’nun posterinin indirilmesi için dilekçe verdi, evi kurşunlandı! CHP üyesine İmamoğlu kurşunu
Yaşam Lodosa aldırmayınca kendilerini kayalıkta buldular! Caddebostan’da ölümle burun buruna
Yaşam

Lodosa aldırmayınca kendilerini kayalıkta buldular! Caddebostan’da ölümle burun buruna

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul’da etkili olan lodos sahilde tehlikeli anlara neden oldu. Caddebostan Sahili’nde denize giren 3 kişi, dev dalgaların etkisiyle kayalıklara savruldu. O anlar kameraya yansıdı.

Caddebostan Sahili’nde lodosun etkisiyle yükselen dalgalar faciaya neredeyse faciaya yol açıyordu.

 

Yüzücülerin bacakları kırıldı

Kadıköy Caddebostan Sahili’nde denize girmek isteyen 3 kişi, lodosun etkisiyle sahile vuran dev dalgalara kapılarak kayalıklara düştü. Yaralanan yüzücüler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazılarının bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi.

 

Olay, 4 Ocak Pazar günü Caddebostan Sahili’nde meydana geldi. Lodosun etkisiyle yükselen dalgalar, denize girmek isteyen 3 kişiyi savurdu. Sert şekilde yere düşen yüzücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde 3 kişinin bacaklarında kırık ve çatlaklar olduğu belirlendi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Lodos hayatı felç etti! İstanbul kıyılarında dev dalgalar
Lodos hayatı felç etti! İstanbul kıyılarında dev dalgalar

Yaşam

Lodos hayatı felç etti! İstanbul kıyılarında dev dalgalar

Lodos çatı uçurdu! Sokak savaş alanına döndü
Lodos çatı uçurdu! Sokak savaş alanına döndü

Yaşam

Lodos çatı uçurdu! Sokak savaş alanına döndü

Lodosta migrene ne iyi gelir? Migren nasıl geçer?
Lodosta migrene ne iyi gelir? Migren nasıl geçer?

Sağlık

Lodosta migrene ne iyi gelir? Migren nasıl geçer?

Köprüde lodos kalkanı: İETT otobüsü motosikletlilere siper oldu
Köprüde lodos kalkanı: İETT otobüsü motosikletlilere siper oldu

Gündem

Köprüde lodos kalkanı: İETT otobüsü motosikletlilere siper oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü
Dünya

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü

Dünyaya ‘özgürlükler ülkesi’ olarak lanse edilen ABD’de Venezuela’ya yönelik saldırıları protesto eden bir kadın protestocu, yerel bir telev..
T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile "zıkkım’ın rezilliğini gördü
Gündem

T 24 Hidayete mi eriyor? Sol cenahın sitesi bile “zıkkım’ın rezilliğini gördü

Yıllardır alkol ve türevlerini "modernlik" maskesi altında pazarlayan mahallede işler değişiyor. Genelde elit sol çevrelerin sesi olan T24, ..
Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi "Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin" diye haykırdı
Gündem

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

İsrail meclisinde (Knesset) kurulan kürsü, bu kez bebek katili Netanyahu’nun alçaklıklarının yüzüne haykırıldığı bir meydan yerine dönüştü. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23