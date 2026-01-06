İsrail’in İslam dünyasına soktuğu yeni fitne! Arap Birliği’nden jet açıklama geldi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Tel Aviv'in geçen ay tanıdığı Somaliland bölgesini ziyaret ettiği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberde, Tel Aviv'in tanıma kararı sonrası Saar'ın Somaliland'e gittiği kaydedildi.

Saar'ın Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Mohamed Abdillahi ile bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Görüşme sonrası Abdillahi ve Saar'ın ortak basın toplantısı düzenlemesinin beklendiği kaydedildi.

Saar, Tel Aviv'in tanıma kararı sonrası Somaliland'i ziyaret eden ilk İsrailli yetkili oldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından ise Saar'ın Somaliland ziyaretine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Somali'den tepki

Somali Federal Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Saar'ın Somaliland ziyaretinin Somali’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine yönelik ciddi bir ihlal teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, Somaliland’in, Somali’nin uluslararası alanda tanınan topraklarının ayrılmaz ve devredilemez bir parçası olduğu, Somali'nin açık rızası ve yetkilendirmesi olmaksızın ülke topraklarında gerçekleştirilen her türlü resmi temas, varlık veya angajmanın yasa dışı, hükümsüz ve geçersiz olduğu vurgulandı.

Bu tür girişimlerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Afrika Birliği (AfB) Kurucu Senedi ile egemen devletler arasındaki ilişkileri düzenleyen yerleşik uluslararası normlara aykırı olduğu aktarılan açıklamada, egemen eşitlik, toprak bütünlüğü ve iç işlerine karışmama ilkelerinin ihlal edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesine gerçekleştirilen ziyaret kınanırken, İsrail’e, ülkenin egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü zedeleyen tüm eylemleri derhal durdurması ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam anlamıyla saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, BM, AfB, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve tüm uluslararası ortaklara, "Somali’nin egemenliği, birliği ve uluslararası alanda tanınan sınırlarına yönelik ilkesel desteklerini açık ve net şekilde yeniden teyit etmeleri" çağrısı da yapıldı.

Somali'nin açıklaması, İsrail Dışişleri Bakanı Saar’ın, Somaliland’e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası geldi.

Arap Birliği açıklama yaptı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Saar'ın Somaliland ziyaretine tepki gösterdi.

Saar'ın Somali'nin Hargeisa şehrine gerçekleştirdiği ziyareti şiddetle kınayan Ebu Gayt, "Saar'ın ziyareti, İsrail'in Somali'nin kuzeybatı bölgesini Somali devletinden ayırma kararını geçerli kılma yönünde atılan başarısız bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

Somaliland'ı ülkeden ayırma yönünde atılan her türlü resmi veya yarı resmi teamülü reddettiklerini belirten Ebu Gayt, bu yönde atılan adımların Somali'nin egemenlik ve bütünlüğünü ihlal ettiği gibi bölgesel barış ve güvenliği baltaladığını vurguladı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Somaliland'ı ayırma yönündeki adımların aynı zamanda hem Somali'deki gerilimin hem de Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu'ndaki gerilimi artıracağı uyarısında bulundu.

İsrail'in Somaliland'ı tanıma yönünde attığı adımın 28 Aralık'ta Arap Birliği Konseyi tarafından reddedilerek kınandığını vurgulayan Ebu Gayt, Somali'nin istikrarını ve birliğini baltalayan veya hayati önem taşıyan Arap su yollarını ihlal eden yeni çatışma bölgeleri kurma girişimleri karşısında Somali'nin devlet kurumlarına siyasi ve teknik destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesindeki Hargeisa kentini ziyaret etmişti.

Somaliland'i tanıyan tek ülke İsrail

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.