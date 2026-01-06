İran medyası yeniden dolaşıma soktu! "ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı"
İran medyası, ülkeye yönelik Amerikan askeri operasyonunun başarısız olduğunu ve askerlerin "ağlayarak" geri çekildiğini yeniden dolaşıma soktu.
İran’da ülke geneline yayılan protestolarda şiddetin artması, ABD ve İsrail gelen tehditler, olası ikinci saldırı gerilimini tırmandırıyor.
Şu ana kadar protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e yükseldiği, bin protestocunun tutuklandığı bildirildi.
Batı ve İsrail medyası ise İran’da yönetimin “hayatta kalma moduna geçtiğini” iddia ederken İran medyası dikkat çeken bir paylaşımı yeniden dolaşıma soktu.
"ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı"
Görüntüler "ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı" başlığıyla servis edildi.
İranlı yetkililer tarafından desteklendiği belirtilen haberlere göre, Amerikan askeri personelinin son girişimi hedefine ulaşamadı.