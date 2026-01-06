  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

Milli İrade Platformu’ndan husumet odaklarına tokat gibi cevap! Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız

Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

Son 20 yılda 19 kez aynı tablo! Türkiye'nin ihracat şampiyonu belli oldu

MİT ‘Arabistanlı Lawrence’ın Mısır, Suriye ve Irak’ta izini sürmüş: Hem Müslümanları hem Yahudileri zehirledi

İstanbul'da motosiklet sorunu devam ediyor!

Milli İstihbarat Teşkilatı 99 yaşında Daha güvenli daha güçlü Türkiye

Maduro’nun kaçırılmasına akıllara zarar savunma! ABD’den haydutluğa meşruiyet kılıfı
Dünya İran medyası yeniden dolaşıma soktu! "ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı"
Dünya

İran medyası yeniden dolaşıma soktu! "ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı"

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

İran medyası, ülkeye yönelik Amerikan askeri operasyonunun başarısız olduğunu ve askerlerin "ağlayarak" geri çekildiğini yeniden dolaşıma soktu.

İran’da ülke geneline yayılan protestolarda şiddetin artması, ABD ve İsrail gelen tehditler, olası ikinci saldırı gerilimini tırmandırıyor.

Şu ana kadar protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e yükseldiği, bin protestocunun tutuklandığı bildirildi.

Batı ve İsrail medyası ise İran’da yönetimin “hayatta kalma moduna geçtiğini” iddia ederken İran medyası dikkat çeken bir paylaşımı yeniden dolaşıma soktu.

 

"ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı"

Görüntüler "ABD askerleri şovla geldi ağlayarak çıktı" başlığıyla servis edildi.

İranlı yetkililer tarafından desteklendiği belirtilen haberlere göre, Amerikan askeri personelinin son girişimi hedefine ulaşamadı.

Erdoğan'dan ABD ve İsrail'in uykusunu kaçıran sözler
Erdoğan'dan ABD ve İsrail'in uykusunu kaçıran sözler

Gündem

Erdoğan'dan ABD ve İsrail'in uykusunu kaçıran sözler

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor!
Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor!

Dünya

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump orman kanunundan bahsediyor!

Elon Musk'tan Venezuela hamlesi: "Acımasız tiran gitti, internet 1 ay bedava!"
Elon Musk'tan Venezuela hamlesi: "Acımasız tiran gitti, internet 1 ay bedava!"

Dünya

Elon Musk'tan Venezuela hamlesi: "Acımasız tiran gitti, internet 1 ay bedava!"

İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı yükseldi
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı yükseldi

Dünya

İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı yükseldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakk

Hepsinin organlarını ihtiyaç sahiplerine kullanıp,kalan leşleri balıklara protein olarak denize atsınlar
Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı
Gündem

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

Dünya kamuoyunun gözü Amerika ve Maduro üzerindeyken, sömürgeci Fransa boş durmadı. Afrika’da tam bağımsızlık meşalesini yakan İbrahim Traor..
Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine
Gündem

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

CHP’nin "emanetçi" genel başkanı Özgür Özel, dış politikadaki acemiliği ve öngörüsüzlüğüyle alay konusu olmaya devam ediyor. Kendi mahallesi..
ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı
Dünya

ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı

Yeni Venezuela' da yaşanan olay sonrası İzlandalı Björk barışı ihlal eden Trump'ı ilhak tehditleri altındaki Grönland haklı için çağrıda bul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23