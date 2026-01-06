  • İSTANBUL
Halı sahada korku dolu anlar! Dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem kurtardı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Halı sahada korku dolu anlar! Dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem kurtardı

Tekirdağ’da düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasında korku dolu anlar yaşandı... Rakibiyle çarpışan bir futbolcunun dili boğazına kaçtı.

Halı sahada korku dolu anlar! Dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem kurtardı

Tekirdağ’da halı sahada düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasında oynanan karşılaşmada yürekler ağızlara geldi.

Halı sahada korku dolu anlar! Dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem kurtardı

Kentte mahalleler arasında halı sahada düzenlenen futbol turnuvasında geçen cumartesi günü Köseilyas ile Yörücek mahallelileri karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 15'inci dakikasında Yörücekspor forması giyen Erdem Kara, rakip takım futbolcusu ile çarpıştıktan sonra yere yığıldı. Oyuncunun hareketsiz kaldığını fark eden maçın hakemi Hakan Mutafçı, oyunu durdurarak futbolcuyu yan yatırdı ve sağlık görevlisini sahaya davet etti.

Halı sahada korku dolu anlar! Dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem kurtardı

Yapılan kontrolde Kara'nın dilinin boğazına kaçtığı belirlendi. Hakem Mutafçı, sağlık görevlisi ve oyuncuların yardımıyla kilitlenen ağzı açtı. Hakem Mutafçı, elindeki kalem yardımıyla boğaza kaçan dili dışarı çıkararak futbolcunun nefes almasını sağladı. Erdem Kara, müdahalesinin ardından gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp tedavi altına alındı.

Halı sahada korku dolu anlar! Dili boğazına kaçan futbolcuyu hakem kurtardı

Yaşanan olay halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

