  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İngiliz basınından Trump yorumu ile karışık yönlendirme! Yeni hedefi 5 ülke

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

Milli İrade Platformu’ndan husumet odaklarına tokat gibi cevap! Devletimizin ve cumhurbaşkanımızın yanındayız

Venezuela’nın kukla muhalefet liderine bakın! Machado değil sanki Trump konuştu

Devlet değil sanki sokak çetesi: ABD Dışişleri Bakanlığının hesabından Trump paylaşımı!

Son 20 yılda 19 kez aynı tablo! Türkiye'nin ihracat şampiyonu belli oldu

MİT ‘Arabistanlı Lawrence’ın Mısır, Suriye ve Irak’ta izini sürmüş: Hem Müslümanları hem Yahudileri zehirledi

İstanbul'da motosiklet sorunu devam ediyor!

Milli İstihbarat Teşkilatı 99 yaşında Daha güvenli daha güçlü Türkiye

Maduro’nun kaçırılmasına akıllara zarar savunma! ABD’den haydutluğa meşruiyet kılıfı
Gündem Ankara Emniyeti’nde beklenmedik gelişme! Ani bir kararla görevden alındı, sebebi belli oldu
Gündem

Ankara Emniyeti’nde beklenmedik gelişme! Ani bir kararla görevden alındı, sebebi belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara Emniyeti’nde beklenmedik gelişme! Ani bir kararla görevden alındı, sebebi belli oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde İstihbarat Şube Müdürü Gökhan Yücel ani bir şekilde görevden alınarak Polis Akademisi Başkanlığı’na atandı. Yücel'in yerine herhangi bir atama yapılmadığı öğrenilirken olayın perde arkası ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde İstihbarat Şube Müdürü Gökhan Yücel’in görevden alınması, emniyet ve yargı arasında yaşandığı öne sürülen bir kriz iddiasını gündeme taşıdı. İçişleri Bakanlığı talimatıyla yapılan görev değişikliğinin perde arkasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ilgilendiren bir paylaşımın bulunduğu ileri sürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde hafta sonu öncesinde yaşanan ani görev değişikliği, emniyet kulislerinde geniş yankı uyandırdı. İstihbarat Şube Müdürü Gökhan Yücel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatı doğrultusunda görevden alınarak Polis Akademisi Başkanlığı’na görevlendirildi.

 

Cuma günü mesai saatlerinin bitimine kısa bir süre kala alınan kararla Yücel personel emrine alındı. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in, Yücel’in yerine henüz yeni bir atama yapmadığı öğrenildi. Söz konusu gelişmenin, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Emniyet İstihbarat Başkanlığı tarafından da yakından izlendiği belirtildi.

 

Olayın perde arkası

T24’te yer alan habere göre, emniyet çevrelerinde konuşulan iddialara göre, görevden alma kararının arka planında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ilgilendiren bir internet paylaşımı bulunuyor. Yücel’in, daha önce erişime engellenen ve başsavcılıkla ilgili iddialar içeren bir paylaşımı, yakın ilişki içinde olduğu üst düzey bir bürokrata ilettiği öne sürüldü.

 

Söz konusu paylaşımın daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görev yapan üst düzey bir yargı mensubuna ulaştırılmasıyla, emniyet ve yargı arasında rahatsızlığa yol açan bir kriz yaşandığı iddia edildi. Başsavcılık yönetiminin durumu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya aktarmasının ardından, sürecin büyümemesi amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne Yücel’in görevden alınması yönünde talimat verildiği belirtildi.

Talimatın ardından Gökhan Yücel’in, hafta başı beklenmeden görevinden alınarak Polis Akademisi Başkanlığı kadrosuna kaydırıldığı öğrenildi.

Dondurucu Soğukta Huzur Nöbeti: Tunceli’de Yılbaşı Emniyete Emanet
Dondurucu Soğukta Huzur Nöbeti: Tunceli’de Yılbaşı Emniyete Emanet

Gündem

Dondurucu Soğukta Huzur Nöbeti: Tunceli’de Yılbaşı Emniyete Emanet

Polis bekçi maaşları ne kadar oldu? 2026 Emniyet polis bekçi maaşı zamlı oranları kaç TL?
Polis bekçi maaşları ne kadar oldu? 2026 Emniyet polis bekçi maaşı zamlı oranları kaç TL?

Ekonomi

Polis bekçi maaşları ne kadar oldu? 2026 Emniyet polis bekçi maaşı zamlı oranları kaç TL?

MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon
MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon

Gündem

MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon

Ceyda Ersoy gözaltına alındı! Ahlaksız yaşamın son durağı emniyet oldu
Ceyda Ersoy gözaltına alındı! Ahlaksız yaşamın son durağı emniyet oldu

Aktüel

Ceyda Ersoy gözaltına alındı! Ahlaksız yaşamın son durağı emniyet oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

neymiş acaba : merak ettik

menzilciler okuyucular yazıcılar süleymancılar <<ismailagacılar <<<biz diyoruz personel daireleri büroları subeleri istihbarat daierlei subeleri bürolarına bu gruplardan kimse almayın arastırın bakın basınıza iş acarsınz <<yanlıslıkla nalıyorsanızda karısık alın sagdan soladan dinic ataürkcü karıstırn yoksa işiniz zor <<fetö gibi olursunuz
Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı
Gündem

Dün gece dünya Maduro’yu konuşurken Burkina Faso’da 15 Temmuz yaşandı! Fransa’nın planı ayaklarına dolandı

Dünya kamuoyunun gözü Amerika ve Maduro üzerindeyken, sömürgeci Fransa boş durmadı. Afrika’da tam bağımsızlık meşalesini yakan İbrahim Traor..
Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine
Gündem

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

CHP’nin "emanetçi" genel başkanı Özgür Özel, dış politikadaki acemiliği ve öngörüsüzlüğüyle alay konusu olmaya devam ediyor. Kendi mahallesi..
ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı
Dünya

ABD devlet başkanı Trump'ın Venezuela müdahalesi: Sanatçı dünyaya doğum kontrolü skandalını hatırlattı! Grönland çağrısı

Yeni Venezuela' da yaşanan olay sonrası İzlandalı Björk barışı ihlal eden Trump'ı ilhak tehditleri altındaki Grönland haklı için çağrıda bul..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23