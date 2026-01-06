‘Az ye, çok hareket et’ neden yetmiyor: Kilo vermenin ardındaki gerçekler

PEKİ NE İŞE YARIYOR? Uzmanlara göre “tek bir çözüm” yok. Genetik farklılıklar nedeniyle herkesin aynı yönteme aynı yanıtı vermesi mümkün değil. Ancak sağlıklı ve sürdürülebilir alışkanlıkların birleşimi en gerçekçi yol olarak görülüyor. Besin değeri yüksek, sebze ağırlıklı ve yeterli protein içeren bir beslenme; düzenli fiziksel aktivite; yeterli uyku gibi alışkanlıklar genel sağlığı iyileştiriyor ve iştah düzenlemesine katkı sağlayabiliyor. Ancak egzersiz, tüm faydalarına rağmen, vücudun geçmiş kiloya dair “hafızasını” tek başına silemiyor. Clemmensen ve Johansen’e göre uzun vadede obeziteyle mücadelede bireysel çabaların yanı sıra çevresel ve toplumsal düzenlemeler ile ilaç tedavileri de önemli rol oynayacak. Sonuç olarak uzmanlar, kilo vermenin yalnızca “daha çok hareket edip daha az yemekle” açıklanamayacak kadar karmaşık bir biyolojik süreç olduğunu vurguluyor.