‘Az ye, çok hareket et’ neden yetmiyor: Kilo vermenin ardındaki gerçekler
Bilim insanları, kilo kaybının yalnızca irade gücüyle açıklanamayacağını, egzersizin sağlık için büyük faydalar sağlasa da vücudun “obezite hafızası” nedeniyle eski kiloya dönme eğilimini tek başına engelleyemediğini vurguluyor. Kilo vermek, dünya genelinde en yaygın egzersiz hedeflerinin başında geliyor. Ancak hedef göbek yağlarından kurtulmaksa ve bunun anahtarının egzersiz olduğunu düşünüyorsanız, uzmanlara göre yeniden düşünmenin zamanı gelmiş olabilir. The Independent'ta yer alan habere göre, Kopenhag Üniversitesi’ne bağlı Novo Nordisk Vakfı Temel Metabolizma Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Christoffer Clemmensen, “Kendimiz için yapabileceğimiz en iyi şey egzersizdir. Ölçebildiğimiz neredeyse tüm hastalıklarda etkilidir, ancak kilo kaybı için değil” diyor.