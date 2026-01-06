  • İSTANBUL
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey az kalsın yumruğu yiyordu
Gündem

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey az kalsın yumruğu yiyordu

Polis ve zabıta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey’e yumruk atmak isteye şahsı engelledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesinde temaslarda bulundu.

Polis ve zabıta ekipleri engelledi

İlerleyen saatlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ile görüşmek istediği öne sürülen kişi, saldırı girişiminde bulundu.

Yumrukla başkana saldırmak isteyen kişi, polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yumrukla saldırmak isteyen kişi, gözaltına alındı.

Yorumlar

ilerde gercekten bu sahnelerle karsılasırız sebeb

siyasetten ve siiyasetcilerden halk usandı helede yalan söylemelerinden sahaya inin görün herkez bunları görünce yol değiştiryor

Hakk

Hiç nur yok bu CHP de, mezar başında içki içen den ne beklenir, Süleymancılar artık rakı bardağını tutar ve meze hazırlar bu gidişle
