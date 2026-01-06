Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey az kalsın yumruğu yiyordu
Polis ve zabıta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey’e yumruk atmak isteye şahsı engelledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım ilçesinde temaslarda bulundu.
Polis ve zabıta ekipleri engelledi
İlerleyen saatlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ile görüşmek istediği öne sürülen kişi, saldırı girişiminde bulundu.
Yumrukla başkana saldırmak isteyen kişi, polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yumrukla saldırmak isteyen kişi, gözaltına alındı.
