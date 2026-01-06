Yolcunun midesinden uyuşturucu çıktı
Batman’da durdurulan bir yolcu otobüsünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Hareketlerinden şüphelenilen yabancı uyruklu yolcunun midesinden 472 gram uyuşturucu madde çıkarıldı.
Batman’da şehir girişinde durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, hareketleriyle dikkat çeken yabancı uyruklu bir yolcu gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kent girişinde bir şehirler arası yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Hareketleri şüpheli bulunan yabancı uyruklu bir yolcunun, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenesinde midesinde uyuşturucu tespit edildi. Yutarak aldığı belirlenen 64 parça halinde toplam 472 gram metamfetamin doğal yollarla çıkarılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gündem
