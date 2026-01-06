Alt geçitte metre hesabı tutmadı! TIR beton bloklarla alt geçitte sıkıştı
Erzurum’da beton blok yüklü bir TIR, alt geçitte yaptığı metre hesabında yanıldı. Araç alt geçidin içinde sıkışırken trafikte aksama yaşandı.
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde beton blok taşıyan bir TIR, girdiği alt geçitte sıkıştı. Olay, merkez Yakutiye ilçesindeki İpekyolu Köprülü Kavşağında meydana geldi.
Sürücünün dikkatsizliği trafiği kilitlendi
Beton blok taşıyan bir TIR, alt geçitte sıkıştı. Yükün yüksekliğini göz önünde bulundurmayan sürücünün dikkatsizliği sebebiyle alt geçidin ortasına kadar giden TIR, sıkışarak ilerleyemedi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yolun sağında sıkışan TIR’ı kurtarmak için çalışma başlatılırken trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Ekiplerin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan TIR, yoluna devam etti.