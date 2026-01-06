  • İSTANBUL
Yaşam Alt geçitte metre hesabı tutmadı! TIR beton bloklarla alt geçitte sıkıştı
Yaşam

Alt geçitte metre hesabı tutmadı! TIR beton bloklarla alt geçitte sıkıştı

Yeniakit Publisher
DHA
Alt geçitte metre hesabı tutmadı! TIR beton bloklarla alt geçitte sıkıştı

Erzurum’da beton blok yüklü bir TIR, alt geçitte yaptığı metre hesabında yanıldı. Araç alt geçidin içinde sıkışırken trafikte aksama yaşandı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde beton blok taşıyan bir TIR, girdiği alt geçitte sıkıştı. Olay, merkez Yakutiye ilçesindeki İpekyolu Köprülü Kavşağında meydana geldi.

 

Sürücünün dikkatsizliği trafiği kilitlendi

Beton blok taşıyan bir TIR, alt geçitte sıkıştı. Yükün yüksekliğini göz önünde bulundurmayan sürücünün dikkatsizliği sebebiyle alt geçidin ortasına kadar giden TIR, sıkışarak ilerleyemedi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yolun sağında sıkışan TIR’ı kurtarmak için çalışma başlatılırken trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Ekiplerin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan TIR, yoluna devam etti.

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine
Gündem

Özgür Özel kendi ayağına çelme takıyor! Esad örneğinden Maduro ergenliğine

CHP’nin "emanetçi" genel başkanı Özgür Özel, dış politikadaki acemiliği ve öngörüsüzlüğüyle alay konusu olmaya devam ediyor. Kendi mahallesi..
Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü
Dünya

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü

Dünyaya ‘özgürlükler ülkesi’ olarak lanse edilen ABD’de Venezuela’ya yönelik saldırıları protesto eden bir kadın protestocu, yerel bir telev..
Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi "Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin" diye haykırdı
Gündem

Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

İsrail meclisinde (Knesset) kurulan kürsü, bu kez bebek katili Netanyahu’nun alçaklıklarının yüzüne haykırıldığı bir meydan yerine dönüştü. ..
