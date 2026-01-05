Knesset kürsüsünden Netanyahu’ya tokat gibi sözler! İsrail Milletvekili Naama Lazimi “Sen bu ülkenin gördüğü en büyük felaketsin” diye haykırdı

Dünya genelinde "bebek katili" olarak tescillenen Netanyahu, kendi meclisinde de kendi milletvekilleri tarafından lanetleniyor.

KATİLİN YÜZÜNE KARŞI: “SENİ SUÇLUYORUM!”

Milletvekili Lazimi, kürsüden yaptığı konuşmada Netanyahu’nun hem iç politikada hem de dış politikada halkını nasıl bir uçuruma sürüklediğini şu sözlerle haykırdı:

"Seni 7 Ekim katliamından dolayı suçluyorum! Bu ülkenin gördüğü en büyük felaket senin döneminde gerçekleşti."

"Güvenliği siyasi bir araç olarak kullandın, güvenliği yok saydın. Güvenlik her şeyden önce gelir, duydun mu?"

"30 YILLIK ZEHİRİNİ TEMİZLEYECEĞİZ"

Netanyahu’nun toplumu ayrıştırarak iktidarını koruma çabasına da değinen Lazimi, siyonist liderin halkı birbirine kırdırdığını belirterek; "Bizi içeriden parçaladın! Bir milletin yarısını düşmana çevirdin. Otuz yıldır yaydığın zehri temizleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SEN VİCDANSIZ VE İMANSIZSIN!"

Konuşmasının en çarpıcı yerinde Netanyahu’nun insani ve manevi değerlerden yoksun olduğunu vurgulayan Lazimi, "Sen vicdansız ve imansızsın! Yahudi olmanın ne demek olduğunu unuttun" diyerek siyonist liderin iç yüzünü deşifre etti. Ayrıca, rehinelerin kurtarılması konusundaki başarısızlığını da hatırlatarak; "Trump rehineleri geri getirdi ama sen sadece kendi affın için uğraştın" dedi.

LİKUD PARTİSİNE "SUÇ ÖRGÜTÜ" BENZETMESİ

Milletvekili Lazimi, Netanyahu’nun partisi Likud’un yönetim tarzını sert bir dille eleştirerek, "Likud bir suç örgütü gibi yönetildiğinde, gerçek suç örgütleri başlarını kaldırır. Halkın hayatı senin altında acı verici şekilde ucuzladı!" diyerek konuşmasını tamamladı.