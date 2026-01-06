  • İSTANBUL
Yaşam 10 yıl para ödedi, evi alamadı! Konut anlaşmazlığı kanlı bitti
Yaşam

10 yıl para ödedi, evi alamadı! Konut anlaşmazlığı kanlı bitti

10 yıl para ödedi, evi alamadı! Konut anlaşmazlığı kanlı bitti

Adana’da konut anlaşmazlığı sebebiyle bir inşaat şirketinde silahlı saldırı yaşandı. İddiaya göre 10 yıl boyunca parasını ödediği evi teslim alamayan bir kişi, şirket ofisinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Adana’nın Çukurova ilçesinde, uzun süredir devam eden bir konut anlaşmazlığı kanlı bitti. Olay, Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi'nde bir inşaat şirketinde meydana geldi.

 

İddiaya göre; Soner Sucu, R.Y.'ye ait inşaat şirketinden ev almak için 10 yıl boyunca ödeme yaptı. Ancak aradan geçen sürede hala evini teslim alamayan Soner Sucu, R.Y.'e ait inşaat şirketine gitti. Burada, Soner Sucu ile müteahhittin oğlu Ramazan Can Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Sucu, tabanca ile önce Ramazan Can Yıldırım'ın, ardından da kendi başına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soner Sucu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralanan Ramazan Can Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım da hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

