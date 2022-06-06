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Spor Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
Spor

Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 01:09:00 -
Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı.

A Ligi 2. Grup'ta, Portekiz'in İsviçre'yi 4-0 yendiği maçta goller 15. dakikada William Carvalho, 35 ve 39. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 68. dakikada Joao Cancelo'dan geldi. Çekya ise İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

C Ligi 2. Grup maçında ise Yunanistan'ın deplasmanda Kosova'yı 1-0 yendiği maçta karşılaşmanın tek golü 36. dakikada Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'tan geldi.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup:

Portekiz - İsviçre: 4-0

Çekya - İspanya: 2-2

B Ligi

4. Grup:

İsveç - Norveç: 1-2

Sırbistan - Slovenya: 4-1

C Ligi

2. Grup:

Kosova - Yunanistan: 0-1

Kıbrıs Rum Kesimi - Kuzey İrlanda: 0-0

4. Grup:

Bulgaristan - Gürcistan: 2-5

Cebelitarık - Kuzey Makedonya: 0-2

D Ligi

2. Grup:

San Marino - Malta: 0-2

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