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Ekonomi Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk'ten daha fazla fındık üretimi çağrısı:
Ekonomi

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk'ten daha fazla fındık üretimi çağrısı:

"Türkiye son 10 sezonda fındıktan yaklaşık 20 milyar dolar döviz sağladı. Daha çok üretirsek, daha da çok kazanırız"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:39:42 -
Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Arslantürk'ten daha fazla fındık üretimi çağrısı:

TRABZON (AA) - Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Sebahattin Arslantürk, Türkiye'nin son 10 sezonda fındıktan yaklaşık 20 milyar dolar döviz sağladığını, daha çok üretilmesi durumunda daha da çok kazanılacağını belirtti.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 738 bin hektar fındık alanına sahip olduğunu, bu alanlardaki üretim miktarının olması gereken seviyenin altında kaldığını aktardı.

Sürdürülebilir üretim modeli ile birim alanda verimin 3 kat artırılabileceğini vurgulayan Arslantürk, şöyle devam etti:

"Böylece hem maliyeti düşüreceğiz hem de dünyaya daha çok fındık satabileceğiz. Bu da üreticiden tutun tüccara, sanayici ve ihracatçıya kadar herkese daha fazla kazandıracaktır. Bunun için mutlaka üretimden tüketime kadar sürdürülebilir istikrarlı politikalar izlememiz gerekiyor. Bunun ilk şartından biri de desteklemenin alan bazlı değil, ürüne yapılmasıdır."

Arslantürk, Amerika'nın bademde sürdürülebilir ve istikrarlı politikalar sonucunda dünyaya 1 milyon 260 bin ton dış satım yaptığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"1995 yılında Türk fındığında 455 bin ton üretim varken, Amerikan bademi 418 bin ton üretiliyordu. Bademde üretim sürekli artarken, fındıkta klasik değişmeyen 'var yılı, yok yılı' ya da 'Allah verdi, vermedi' anlayışı sürmeye devam etti. Bugün badem 1 milyon 260 bin tona yükseldi, fındık ise 665 bin tona çıktı yani badem yüzde 201,44 oranında arttı, fındık ise sadece yüzde 46,15 oranında yükseliş gösterebildi."

Arslantürk, Türkiye'nin son 10 sezonda fındıktan yaklaşık 20 milyar dolar döviz sağladığına dikkati çekerek, "Daha çok üretirsek, daha da çok kazanırız." ifadesini kullandı.

Türk fındığının dünyada değer bulması ve ihracatta hedeflenen 5 milyar dolar seviyesine ulaşabilmesi için yapılması gerekenleri Arslantürk, şöyle sıraladı:

"Üretimde verim ve kaliteyi artırmak için yaşlı bahçelerin rehabilite edilip, belli bir plan dahilinde yenilenmeli. Devlet destekleri verim ve kalite odaklı yeniden yapılandırılmalı. Lisanslı depolar yaygınlaştırılmalı. Ürün ihtisas borsası etkinleştirilmeli. Kamu, sektör içinde kalacaksa en az 10 yıllık fındık politikası piyasa ile paylaşılmalı. Fındık üretiminden doğrudan geçim sağlayacak üretici kitlelerini oluşturmak için miras hukuku yeniden düzenlenmeli. Üretimde en az 4 hektar sınırlaması olmalı. Arazi toplulaştırması, kiralama gibi üretim modelleri teşvik edilmeli."

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