Ülker, 2022 finansal sonuçlarını açıkladı

Ülker Bisküvi, 2022 yılında 28,2 milyar TL ciro rakamına ulaştı. Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, Türkiye operasyonlarının ciro içindeki payı yüzde 62, ihracat ve yurt dışı operasyonlarının ciro içindeki payı ise yüzde 38 olarak gerçekleşti. Faaliyet gösterdiği pazarlardaki konumunu güçlendiren Ülker Bisküvi, yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarındaki büyümesini de devam ettirdi.

Tüketiciyi her zaman odağında tutan Ülker; üretim, tedarik ve lojistik altyapısını sürekli geliştirirken Ar-Ge, inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarına öncelik verdi.