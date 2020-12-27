Ülkeleri tek tek sayarak itiraf ettiler: Türkiye artık daha güçlü!

Yunan medyası, Türkiye'nin yurt dışında asker bulundurduğu ülkeleri ele aldı. ABD'nin yaptırımlarına değinen Yunan basını, geçmişte Türkiye'ye yönelik silah ambargolarının Türk savunma sanayisini güçlendirdiğine dikkat çekti.

Şu anda Türk ordusunun Türkiye'ye dünyanın birçok yerinde jeostratejik pozisyon sağladığına vurgu yapılan haberde Türkiye'nin Asya, Afrika ve Avrupa'da konuşlandırdığı askerle varlığını giderek daha da sağlamlaştırdığı ifade edildi.

Haberde yer alan Türkiye'nin asker bulundurduğu ülkeler:

Kıbrıs: Türkiye önemli bir gücü elinde tutuyor. Kıbrıs'ın kuzey kesimindeki Türk askeri gücü kalıcı olarak nitelendirilir. Adadaki Türk askeri gücünün 40 bin kişi olduğu tahmin ediliyor.

Suriye: Türkiye terör örgütü PKK'ya yönelik üç askeri operasyon başlattı. Suriye topraklarında 5.000 kişilik istikrarlı bir kuvvet bulundurduğu tahmin edilmektedir.

Irak: Türkiye, Irak içinde en fazla askeri üs bulunduran ülke. Irak ve IKBY ile imzalanan ikili anlaşmalarla Türkiye, Irak topraklarında 13 askeri üs kullanıyor.

Afganistan: NATO operasyonlarının bir parçası olarak Türkiye, Afgan ordusunun eğitimiyle ilgileniyor ve esas olarak SEEBRIG gücünde yer alıyor. Türkiye, Afganistan'a en fazla kuvvet katkısı olan beş ülke arasında yer almaktadır.

Kosova: NATO’nun KFOR gücünün bir parçası olarak Türkiye, Kosova’da 400 asker konuşlandırıyor ve şu anda en büyük dördüncü güç konumunda. Türk ordusu, Kosova'nın bağımsızlık hedefinde önemli bir rol oynadı.

Katar: Körfez'de gerilimlerin tırmanması sonrası Türkiye, Katar'da koruyucu bir güç olarak ortaya çıktı. Türkiye, Katar ile ülkede kalıcı Türk askeri üssü için bir anlaşma imzaladı. Bugün Katar'da 300'e yakın Türk askeri var ama ülkede kurulan tesisler üç ile beş bin arası asker barındırabiliyor.

Somali: Türkiye, Somali'de hem ikili olarak hem de terörle mücadelede NATO liderliğindeki misyonların bir parçası olarak yer almaktadır. Türkiye, Somali ordusunu eğitiyor ve tedarik ediyor ve Aden Körfezi'ni kullanan Türk ticaret ve askeri gemilerini koruyor.

Bosna Hersek: Türkiye, NATO liderliğindeki eski misyonun bir parçası olarak, Avrupa Birliği ve Bosna'daki Althea Operasyonu çatısı altında 250 kişilik bir güçle hizmet vermeye devam ediyor.

Azerbaycan: Türkiye, Azerbaycan ile yakın askeri ve diplomatik bağların yanı sıra kültürel bağları da sürdürüyor. 2016'da ulaşılan bir protokolle işbirliği resmileşti. Dağlık Karabağ savaşında Türkiye belirleyici bir rol oynadı.

Lübnan: Birleşmiş Milletler misyonunun bir parçası olarak Türkiye, Lübnan'daki UNIFIL'i 10 yılı aşkın süredir 100 askerle destekliyor.

Mali: BM MINUSMA misyonunun bir parçası olarak Türkiye, operasyonları desteklemek için Mali'ye 50'den fazla askerle katılıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti: BM MINUSMA misyonu kapsamında Türkiye, operasyonları desteklemek için CAF'ye 50 askerle katılıyor.

Arnavutluk: Türkiye, 1997 yılında Vlora kentindeki askeri üssü için Arnavutluk hükümeti ile bir anlaşma yaptı. Üs, Türkiye'nin Kosova savaşına katılmasında kilit rol oynadı. Zaman zaman üstte 250'den fazla kişi varken, şu anda sadece 25 asker var.

Sudan: 2017 yılında Sudan, stratejik Sevakin adasını Türkiye'nin kullanımı için 100 yıllığına kiraladı.

Libya: 2 Ocak 2020'de Türk parlamentosu, Trablus'ta BM tarafından tanınan Sarrac hükümetine destek olmak için Libya'ya asker göndermeyi kabul etti.

Kaynak: Star.com.tr