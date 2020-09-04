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Dünya Ülke şokta: 1 günde 83 bin vaka bildirdiler
Dünya

Ülke şokta: 1 günde 83 bin vaka bildirdiler

ABD ve Brezilya'dan sonra dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke olan Hindistan, bir günde 83 bin 883 yeni koronavirüs vakası bildirdi. Böylece ülkede vaka sayısı 3 milyon 800 binin üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 05:37:00 -
Ülke şokta: 1 günde 83 bin vaka bildirdiler

Yeni tip koronavirüs salgının en fazla etkilediği ülkeler arasında yer alan Hindistan, Perşembe günü 83 bin 883 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Böylece ülkede vaka sayısı, 3 milyon 800 bini aştı.

Ülkenin salgından en fazla etkilenen Maharashtra eyaletinde ise günlük vaka sayısı 17 binin üzerine çıktı. Ancak uzmanlar, ülkede yeteri kadar test yapılmadığı gerekçesiyle açıklanan sayıların gerçek vaka sayılarından daha düşük olduğunu söylüyor.

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