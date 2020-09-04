Ülke şokta: 1 günde 83 bin vaka bildirdiler

Yeni tip koronavirüs salgının en fazla etkilediği ülkeler arasında yer alan Hindistan, Perşembe günü 83 bin 883 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Böylece ülkede vaka sayısı, 3 milyon 800 bini aştı.

Ülkenin salgından en fazla etkilenen Maharashtra eyaletinde ise günlük vaka sayısı 17 binin üzerine çıktı. Ancak uzmanlar, ülkede yeteri kadar test yapılmadığı gerekçesiyle açıklanan sayıların gerçek vaka sayılarından daha düşük olduğunu söylüyor.