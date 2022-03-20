Ulaştırma Bakanlığı'ndan Sözcü gazetesine ayar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemiyle hayata geçirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açılışı sonrası Sözcü gazetesinin skandal başlıklı “Garantili hayat yan gel yat” haberine tokat gibi bir cevap yayınladı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ulaştırma sektöründe (havalimanları, limanlar ve 1250 kilometre otoyol altyapısı) 37,5 milyar dolarlık Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri ile yapılmış projeler, Gayrî Safi Yurt içi Hasıla’ya 91 milyar dolar, Üretime 193 milyar dolar (TOPLAM 284 milyar dolar), İstihdama yıllık 156 bin kişi olmak üzere, çok güçlü bir ekonomik etki sağlanmıştır.

Ayrıca bu projeler sayesinde yıllık;

1,865 milyar dolar Zaman Tasarrufu

1,1 milyar dolar Yakıt Tasarrufu

5 milyon dolar Çevre Tasarrufu ile

Toplamda 2,97 milyar dolar tasarruf sağlanmaktadır.

Görüldüğü gibi, KÖİ projelerinin ‘yatırım bedelleri’ ile ‘sağladıkları fayda’ arasında ekonomimiz ve milletimiz yararına dev bir uçurum vardır.

Türkiye’ye yatırımı artırmak, ticaret, turizm, istihdam, ihracat, üretim ve büyüme için dev bir altyapı ile yalnızca bugünümüz değil, geleceğimiz için son derece verimli bir altyapı sunan KÖİ modelleri bu doğrultuda tercih edilmektedir.

“Büyük ve Güçlü Türkiye” söylemiyle ifade ettiğimiz, milletimizi hak ettiği yere taşıyacak devlet aklı ve politikalarının ürünü olan bu yatırım modeli, sağladığı dev faydalara rağmen bazı müfterilerce hükûmetimize iftira atma aracı olarak görülmektedir. Bu ‘iftira siyaseti’, kendilerini bunların birer maşası olarak konumlandıran, ‘ilkesizliği ilke’ edinmiş medya kesimlerince de karalama kampanyaları için bir araç olarak kullanılmaya çalışılmaktadır.

“Türkiye’de can ve mal güvenliği yok” diyerek ülkemize yapılacak yatırımın, gelecek turistin önünü kesmek isteyenlerden başka türlü bir tavır beklenemezdi. Ancak, milletimizin çıkarlarıyla, geleceğiyle oynayan bu zihniyetin yalanlarının ne kadar mesnetsiz olduğunu ifade etmek sorumluluğumuz kapsamındadır:

20 yıllık hükûmetlerimiz döneminde ‘Millî ekonomi’ temeline dayalı olarak ‘Millî bağımsızlığımızı’ koruma ana hedefimizdeki kararlılığımız ile Kalkınmanın tetikleyicisi olan altyapı yatırımlarını entegre biçimde artırma ve güçlendirme hedefiyle azimle çalışıyoruz.

KÖİ modeli, bütçelerin yatırım finansmanında yetersiz kalması sorununun aşılması için 134 ülkede yaygın kullanılan ve fayda sağlayan bir yöntemdir.

Sözcü gazetesinin 20 Mart 2022 tarihli haberin başlığında iddia edildiği gibi “Garantili hayat yan gel yat” ifadesi, devlet aklının küçümsenmesinin ötesinde, yatırım maliyetlerinin yanı sıra, büyük işletme ve ağır bakım maliyetlerinin, finansman geri ödemesinin ve kamulaştırma bedelindeki ödemenin ‘görmezden gelinmesi’dir. Açıkça yanlış yönlendirme ve kötü niyettir.

Ülkemizdeki havayolu, karayolu ve denizcilik alanında KÖİ Modeli ile yapılan yatırımlar incelendiğinde, 2024 yılında baş başa noktasına gelecektir. 2025 yılından itibaren elde edeceğimiz gelirler, yapacağımız ödemelerin üzerinde olacaktır. Böylece ulaştırma sektörü genel olarak değerlendirildiğinde, KÖİ Modeli ile yapılan projeler özelinde net nakit akışı sağlanacak; dolayısıyla, Devletimiz ilave gelire kavuşacaktır.

Otoyol projelerine ilişkin garanti ödemeleri 2022 yılından itibaren düşüş eğilimine girecektir. Hem garanti ödemeleri hem de ödeme oranları azalacaktır. Bunun dışında hasılat paylaşımı mekanizması ile bu projelerden Devletimize ilave gelir kazandırılacaktır.

Projelerin yapım yöntemi kamu kuruluşlarımızın ortak aklıyla değerlendirilmekte ve ilgili dönemin ekonomik koşulları ile projelerin stratejik önemi çerçevesinde ele alınmaktadır. Dolayısıyla, proje bazlı faydalı görülen yöntem seçilmektedir.

Kamu Özel İşbirliği modeli ile inşa edilen her bir projemiz gibi İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü başlı başına bu katkıların vücut bulmuş hâlidir.

Bu eşsiz projeler müfterilerin yoğun iftiralarına, yalanlarına rağmen tamamlanmış, milletimizin hizmetine sunulmuş ve sağladıkları faydalar ile teveccühünü kazanmıştır.

O nedenle millete hizmet yolundan bizi kimse döndüremez.

Dev eserlerimiz; ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere “Yeni Türkiye”nin bir mesajıdır!

Muhalefet etmenin, milletine, devletine düşmanlık etmek olmadığını defalarca tekrarladık. Biz onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik.

Ancak yalanı, iftirayı, karalamayı bir ideoloji olarak benimsemiş bu kişiler boşa çıkan her iddialarından sonra yeni bir tanesine sarılarak ‘muhalefet yapıyormuş’ gibi görünmeye çalışmaktan vazgeçmiyorlar.

Biz de ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeceğiz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.