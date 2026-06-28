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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır! Gazze'nin hesabını soracağız
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır! Gazze'nin hesabını soracağız

Yeniakit Publisher
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Sapanca'da düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında önemli açıklamalarda bulundu. 25 yıl önce millete hizmet için yola çıktıklarını anlatan Başkan Erdoğan, Türkiye'yi dünyaya açtıklarını, mazlumların umudu haline getirdiklerini belirterek Gazze'de yaşanan soykırıma da dikkat çekti. Ümmetin vebalinin üzerlerinde olduğunun altını çizen Erdoğan "Gazze’de bir soykırım yaşandı. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alıp öldürdüler. Parklarda, bahçelerde binlerce sabiyi şehit ettiler. Bunların hesabı hiç şüphesiz sorulacak. Allah izin verirse o hesabı bu kadro soracak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Siyasete yeni soluk kazandırdık. Millet bizi hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba seçtik. Her adımı başarıyla dolu çeyrek asırlık destan yazdık.

AK Parti’nin Türkiye kitabı olması vardı. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. Farklı düşüncelere kapımızı kapatmadık. 25 yıldır ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. AK Parti kitabına yeni sayfalar eklemekten geri durmadık.

Geleceğe dönük hedeflerimiz elden geçirildi. Partimizin önümüzdeki dönem hedeflerini oluştururken bunları göz önünde bulunduracağız.

Organizasyon başarılı şekilde geçmesini sağlayan Genel Sekreterliğimiz ve Medya Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Toplantımızın hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.

MİLLETE HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK

Bizler de 25 yıl önce millete hizmet için yola koyulduk. Biz çıkar birliği değil kader birliği yaparak yola çıktık.

Bir siperi aştığımız önümüzde yeni ufuklar beliriyor. Bir hedefi aştığımızda yeni hedefler ve görevler koyuyoruz. Önümüze çıkan bariyerleri tek tek devirerek bugünlere geldik. Bu millet bize gönlünü vermiştir.

Millet bu kadroya gönlünü ve geleceğini vermiştir. Biz de buna gölge düşürmedik. Biz bu kadroyla büyük bir başarı hikayesine imza attık.

Çeyrek asırlık bu yolculukta sizlerle birlikte olmak ve en çetin mücadelelere birlikte girmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Böyle bir partinin neferi olmaktan ve Genel Başkanı olmaktan gurur duydum. Ben siz kardeşlerimizden razıyım. İnanıyorum ki; milletten sizden razıdır. Dana nice seneler yürümeye devam edeceğiz.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYAYA AÇTIK

Rabbim bize millete hizmet etmeyi nasip etti. 25 yıldır artık bu sınırları da aştı bizlerden umut bekleyenler var. Daha önce kimsenin gitmediği ilçelere, beldelere gittik. Türkiye’yi birçok kez baştan başa dolaştık. Sadece Türkiye değil bir çok yeri gittik gördük ve ziyaretler yaptık. En sıkıntılı zamanlarda Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık.

Arakan’daki felaketi dünyaya duyurduk. Pakistan’ın sel felaketinde yanında olduk. Gazze’deki soykırımı dünyaya duyurduk. Dış politikada Türkiye’yi dünyaya açtık.

Yıllarca yok sayılmış, kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Nerede haksızlık varsa orada olduk, Türk nerede sözleniyorsa orada olmaya gayret ettik.

Nasıl Türkiye’ye Türkiye’den büyükse AK Parti’den mensuplarından daha büyüktür. AK Parti kadroları olarak 86 milyonun umuduyuz. Bu teşkilat sadece 86 milyonun değil ümmetin de umudur. Emin olunuz Gazze’nin yegane umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam’ın, umudu sizlersiniz. Halep’in ve birçok yerin umudu sizlersiniz.

ÜMMETİN VEBALİ ÜZERİMİZDE

Bağdat, Basra sizlere bakıyoruz. Biz gönül coğrafyamızda dualar alan bir hareketiz. Ümmetin vebali üzerimizdedir.

Gazze’de bir soykırım yaşandı. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alıp öldürdüler. Parklarda, bahçelerde binlerce sabiyi şehit ettiler. Bunları hesabı hiç şüphesiz sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz.

Bu soykırımın hesabını Alla izin verirse işte bu kadro soracak. Kardeşlerim tüm kalbimle söylüyorum yüküz çok ağır ama siz bu yükün altına bilerek girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her adımda kuran okurken ölen Recep’in gözleri önünüze gelsin.

Aybüke Yalçın’ı Eren Bülbül’ü hatırlayın şehitlerimizi hatırlayın. 15 Temmuz şehitlerimiz hatırlayın. Bu kadrolar hatıralara sahip çıkmış bir kadrodur ve sahip çıkmaya devam edecek. Yapmanız gereken davanıza sahip çıkmalıdır.

YORULAN KENARA ÇEKİLSİN

Yorulan varsa kenara gelsin dinlesin yoksa meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak vaktimiz yok. Sokakları boş bırakmayız. Medya ve sosyal medya tamam ama bizim hareketimiz muhabbet üzerine kuruludur.

Teşkilatımız her an vatandaşımızla hemhal olacak bize gelmeyeni arayıp bulacağız oturup konuşacağız. Eleştirilere kula vereceğiz. Kibirden uzak durup tevazuyu elden bırakmayacağız. İktidar derman kapısıdır. Vatandaşlarımızın dertlerine çare bulacağız. Tüm imkanları zorlayacağız.

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Yorumlar

Mehmet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki AK Parti kampının kapanış töreninde önemli açıklamalar yapmış olması bizi sevindirdi. Ebola salgını gibi küresel sorunlar karşısında Türkiye ve dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a hava saldırıları düzenlemesi ise Batı emperyalizminin gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Bizim milletinin gazetesi Yeni Akit olarak hep gerçeği haykırdık, bunu da bundan sonra da yapacağız.

Abdül

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