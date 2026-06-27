  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
5816 sayılı yasayı arkalarına alarak önüne gelene dava açıyor! ADD, milletin başına bela Sabah tokalaştı akşam yuhalattı Yüzlerine bile bakmadıkları alevilere ve kürtlere sarıldılar! Her yol mübah Gazze’de elektrik ve klima krizi! Siyonist göz göre göre ölüme sürüklüyor Mizahınız Batsın! Siyasal Alevi Deniz Göktaş Kur'an-ı Kerim'le alenen alay etti! Seküler dayatmanın derslik sonu! Anadolu kadınından sarhoş gezen kadınlara İran’dan misilleme! Haydut ABD’nin saldırısına cevap 24 ilde dev operasyon: 122 kişi tutuklandı! Fondaşlar iyice zıvanadan çıktı! Özel’e Kılıçdaroğlu’nu tokatlattılar! İran Dışişleri'nden zehir zemberek açıklama: ABD uluslararası hukuku çiğnedi
Dünya Kara kıtanın bitmeyen çilesi!
Dünya

Kara kıtanın bitmeyen çilesi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kara kıtanın bitmeyen çilesi!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) geçtiğimiz mayıs ayında ilan edilen ölümcül Ebola salgını, tüm önlemlere rağmen feci bir şekilde yayılmaya devam ediyor. KDC İletişim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 15 Mayıs'tan bugüne kadar geçen kısa sürede doğrulanmış vaka sayısının ürkütücü bir hızla 1155'e fırladığı, salgın nedeniyle hayatını kaybeden talihsiz insanların sayısının ise 304'e yükseldiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 304'e yükseldiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ebola salgınında 15 Mayıs'tan bugüne kadar doğrulanmış 1155 vaka kaydedildiği, 304 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, tedavi gören 138 kişinin iyileştiği, 318 kişinin tedavisinin ise devam ettiği kaydedildi. 

Soma'da TIR'da 4 ton sağlıksız kaçak midye yakalandı
Soma'da TIR'da 4 ton sağlıksız kaçak midye yakalandı

Gündem

Soma'da TIR'da 4 ton sağlıksız kaçak midye yakalandı

Kıtalararası sağlık köprüsü: Burkina Faso sporu Medipol’e emanet!
Kıtalararası sağlık köprüsü: Burkina Faso sporu Medipol’e emanet!

Sağlık

Kıtalararası sağlık köprüsü: Burkina Faso sporu Medipol’e emanet!

Batı’da ne varsa Doğu’ya da o Terörö üssü Hakkari'den sağlık üssü Hakkari'ye
Batı’da ne varsa Doğu’ya da o Terörö üssü Hakkari'den sağlık üssü Hakkari'ye

Sağlık

Batı’da ne varsa Doğu’ya da o Terörö üssü Hakkari'den sağlık üssü Hakkari'ye

Sağlıkta hizmet sürüyor! Kars’a 24 doktor atandı
Sağlıkta hizmet sürüyor! Kars’a 24 doktor atandı

Sağlık

Sağlıkta hizmet sürüyor! Kars’a 24 doktor atandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23