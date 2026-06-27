Kara kıtanın bitmeyen çilesi!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) geçtiğimiz mayıs ayında ilan edilen ölümcül Ebola salgını, tüm önlemlere rağmen feci bir şekilde yayılmaya devam ediyor. KDC İletişim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 15 Mayıs'tan bugüne kadar geçen kısa sürede doğrulanmış vaka sayısının ürkütücü bir hızla 1155'e fırladığı, salgın nedeniyle hayatını kaybeden talihsiz insanların sayısının ise 304'e yükseldiği bildirildi.