Kara kıtanın bitmeyen çilesi!

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) geçtiğimiz mayıs ayında ilan edilen ölümcül Ebola salgını, tüm önlemlere rağmen feci bir şekilde yayılmaya devam ediyor. KDC İletişim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 15 Mayıs'tan bugüne kadar geçen kısa sürede doğrulanmış vaka sayısının ürkütücü bir hızla 1155'e fırladığı, salgın nedeniyle hayatını kaybeden talihsiz insanların sayısının ise 304'e yükseldiği bildirildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 304'e yükseldiği bildirildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti İletişim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ebola salgınında 15 Mayıs'tan bugüne kadar doğrulanmış 1155 vaka kaydedildiği, 304 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, tedavi gören 138 kişinin iyileştiği, 318 kişinin tedavisinin ise devam ettiği kaydedildi.