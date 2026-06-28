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Gündem Yakaladığı yılanı traktöre bindirip köyü gezdirdi: Dil çıkarma öyle! Artık seninle arkadaşız
Gündem

Yakaladığı yılanı traktöre bindirip köyü gezdirdi: Dil çıkarma öyle! Artık seninle arkadaşız

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Yakaladığı yılanı traktöre bindirip köyü gezdirdi: Dil çıkarma öyle! Artık seninle arkadaşız

Elazığ’da bir vatandaşın yakaladığı kum boa yılanını, traktörün içerisinde gezdirerek sohbet ettiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Vatandaşın yılana “Dil çıkarma öyle. Artık biz seninle arkadaş olduk. Akıllı ol, birlikte takılacağız" sözleri güldürdü.

Elazığ’ın Pincirik köyünde bir çiftçi, arazide Türkiye’de tek türü bulunan kum boa yılanını fark etti. Yılanı yakalayan çiftçi, traktörünün içerisine alarak bir süre köyde gezdirdi. Yılanla sohbet de eden çiftçi, daha sonra doğaya bıraktı.

Görüntülerde, çiftçinin yılana ‘Bak dil çıkarma öyle. Biz seninle artık arkadaş olduk. Akıllı ol, birlikte takılacağız" dediği anlar izleyenleri gülümsetti.

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