Eski bakan mafyadan 1 milyon dolar alırken yakalandı!

İtalya'da yolsuzluk ve organize suç soruşturması ülke gündemine oturdu. Eski Altyapı Bakanı Lorenzo Bianchi, mafya bağlantılı bir iş insanından 1 milyon dolar nakit para teslim alırken polis tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

İddialara göre, Napoli'nin lüks Posillipo semtindeki bir villada gerçekleştirilen buluşma, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından İtalya Mali Polisi (Guardia di Finanza) ile Napoli Cumhuriyet Başsavcılığı ekiplerince anbean izlendi. Operasyon sırasında içerisinde 1 milyon dolar bulunan valizin Bianchi'ye teslim edildiği anda ekipler baskın düzenledi.

Soruşturma dosyasında, paranın kamu ihalelerinde nüfuz sağlanması ve bazı altyapı projelerine yönelik siyasi destek karşılığında verildiği iddia edildi. Operasyonda valizdeki paraya el konulurken, olay yerinde bulunan dijital materyaller ve çok sayıda belge de incelemeye alındı.

Yetkililer, eski bakan ile organize suç örgütü arasında uzun süredir devam ettiği öne sürülen mali ilişkilere yönelik soruşturmanın genişletildiğini açıkladı. Bianchi hakkında "rüşvet", "kara para aklama" ve "organize suç örgütüyle bağlantılı faaliyetlerde bulunma" suçlamalarıyla işlem başlatıldığı bildirildi.