İspanya’da sahada korku dolu anlar! Kaleciyle çarpışan futbolcunun kalbi durdu

Tenerife-Andorra karşılaşmasının son anlarında korku dolu anlar yaşandı. Uzatma dakikalarında rakip kaleciyle havada çarpışan Jesus de Miguel hareketsiz şekilde yerde kalırken, futbolcuların yaşadığı panik ve gözyaşları sahadaki durumun ciddiyetini ortaya koydu. Hastaneye sevk edilen De Miguel’in ambulanstaki yolculuk sırasında kalbinin durduğu, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yeniden çalıştırıldığı bildirildi.

Futbolcular yardım için kenara koştu

Karşılaşmada skor 2-2’yken Tenerife, 90+7. dakikada kendi sahasından gönderilen uzun pasla hücuma çıktı. Topa hareketlenen Jesus de Miguel ile ceza alanından oldukça uzaklaşarak müdahaleye gelen Andorra kalecisi Jesus Owono aynı noktada buluştu. Owono’nun diziyle De Miguel’in baş ve göğüs bölgesine çarptığı pozisyonun ardından Tenerife’nin forveti yerde kaldı.

Durumu ilk fark eden Andorralı futbolculardan biri hemen sağlık görevlilerine işaret etti. Oyuncunun uzun süre hareket etmemesi üzerine iki takımın futbolcuları büyük endişe yaşarken, De Miguel’in bazı takım arkadaşlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Ambulansta kalbi durdu

Sahadaki ilk müdahalenin ardından Jesus de Miguel ambulansla Nuestra Senora de Candelaria Üniversite Hastanesi’ne götürüldü.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre 30 yaşındaki futbolcunun hastaneye nakli sırasında kalbi durdu. Sağlık görevlileri De Miguel’e müdahale ederek yeniden hayata döndürdü.

Tenerife Kulübü daha sonra yaptığı açıklamada futbolcunun durumunun ciddiyetini koruduğunu ancak stabil olduğunu duyurdu. De Miguel’in yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

Hakem maçı devam ettirmedi

Çarpışmanın ardından hakem Manuel Perez, Andorra kalecisi Jesus Owono’ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Ancak yaşanan ağır olay ve sahadaki atmosfer sonrasında karşılaşmanın devam ettirilmemesine karar verildi.

Andorra’dan destek mesajı

Andorra Kulübü de Jesus de Miguel için bir mesaj yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü maç sırasında yaşadığı ciddi olayın ardından Jesus de Miguel’e tüm gücümüzü ve en iyi dileklerimizi gönderiyoruz. En kısa zamanda iyileşmesini diliyoruz. Oyuncuya, ailesine ve Tenerife’ye kocaman sarılıyoruz.”