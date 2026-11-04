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Yaşam Etiler'de facianın eşiğinden dönüldü: Binanın merdiveni çöktü
Yaşam

Etiler'de facianın eşiğinden dönüldü: Binanın merdiveni çöktü

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İstanbul Beşiktaş’ın Etiler semtinde bitişikte yürütülen inşaat çalışması esnasında meydana gelen toprak kayması panik oluşturdu. Bir binanın girişindeki istinat duvarının ve merdivenin çökmesi sonucu mahsur kalan daire sakinleri, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle tahliye edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta toprak kayması sonucu bir binanın girişindeki merdiven çöktü. Binada mahsur kalanları tahliye etmek üzere olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

GİRİŞ ÇÖKÜNCE BİNADA MAHSUR KALDILAR

Olay, Etiler'de yanında inşaat çalışması yürütülen bir binada meydana geldi; binanın girişindeki istinat duvarı da çöktü.

Merdivenin çökmesinin ardından binada mahsur kalanları tahliye etmek için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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