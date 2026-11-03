Haliliye Belediyesinden Akit’e ziyaret: ‘Geleceğin mucitleri ve sporcuları Haliliye’den çıkacak’

ALİ KANTARCI/İSTANBUL

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını şiar edinen Akit Medya Grubu, önemli konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Şanlıurfa’nın Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, misafirleri Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağırladı. Ziyarette Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü M. Enes Kaçmaz hazır bulunurken Başkan Mehmet Canpolat belediyenin yürüttüğü hizmetler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Canpolat, vatandaşların ihtiyaçlarını önceleyen, toplumun her kesimine dokunan hizmetleri hayata geçirmeye önem verdiklerini ifade etti. Belediye hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürüldüğünü belirten Canpolat, sosyal belediyecilik kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların önemine dikkat çekti.

DAHA MODERN, DAHA YEŞİL BİR İLÇE İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Nüfus ve yerleşim bakımından hızla büyüyen Haliliye’de, modern şehirleşme ve vatandaş odaklı belediyecilik çalışmaları ön plana çıkıyor. Yaklaşık 400 bin nüfusa sahip ilçede 132 kırsal ve 32 merkez mahalle bulunduğunu belirten Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, genç nüfusun ihtiyaçlarından altyapı yatırımlarına, yeşil alanlardan sosyal yardımlara kadar birçok konuda yürütülen çalışmalara ilişkin gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

“GENÇLERİMİZİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ”

Yaklaşık 130 bin öğrencisi bulunan Haliliye’de gençlere yönelik bilim, teknoloji ve spor yatırımlarına önem verdiklerini vurgulayan Başkan Canpolat, ilçenin geleceğini gençlerin enerjisi ve potansiyeliyle şekillendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bilim ve teknoloji alanında gençlerin yetişmesine katkı sunmak amacıyla Keşif Kampüsü’nün inşasının sürdüğünü ifade eden Canpolat, yeşil alanların ve sportif tesislerin sayısını artırmaya yönelik çalışmaların da devam ettiğini söyledi. Haliliye Belediyespor bünyesinde yetişen sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılara dikkat çeken Canpolat, “Haliliye genç nüfus anlamında yaklaşık yüz otuz bin öğrenciye sahip bir ilçemiz. Genç nüfusumuzla birlikte bizler Haliliye ilçemizde sürekli böyle yeşil alan miktarların arttırılması, sportif tesislerin sayısının arttırılması bir taraftan da bilim ve teknolojiyle ilgili son zamanlarda teknofest de malumunuz bizim Şanlıurfa'da yapıldı. Bilim ve teknolojiye yönelik olarak da gençlerimizi yetişsinler diye şu anda bir keşif kampüsünün inşasını sürdürüyoruz. Ve Haliliye Belediyespor Kulübü'ne bağlı olarak da birçok kardeşimiz şu anda ulusal arena da veya dünya turnuvalarında madalyalar alarak şu anda ilimize ilçemize renk atıyorlar. Sportif anlamda da genç kardeşlerimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. Geleceğin mucitleri, geleceğin sporcuları ve Türkiye Yüzyılı’na damga vuracak isimler Şanlıurfa’dan, Haliliye’den çıkacaktır ümidiyle var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

2,5 MİLYON METREKARE ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlçenin büyümesine paralel olarak ulaşım ve altyapı yatırımlarını da sürdürdüklerini belirten Başkan Canpolat, belediye bünyesinde asfalt şantiyesi kurduklarını ve yeni iş makineleriyle hizmet kapasitesini güçlendirdiklerini aktardı. İlçede yaklaşık 2,5 milyon metrekare asfalt serimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Canpolat, yol ve çevre düzenlemeleriyle Haliliye’yi daha modern bir görünüme kavuşturmayı amaçladıklarını dile getirdi. Park ve yeşil alan yatırımlarına da değinen Canpolat, “Beş milyon metrekarenin üzerinde park eserimiz var. Yaklaşık bin 500 dönüme yakın yeşil alanımız parklarımızda hizmet veriyor” dedi. Merkez ve kırsal mahalleler arasında ayrım gözetmeden hizmet ürettiklerini vurgulayan Canpolat, daha modern caddeler ve sokaklar oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖRNEK UYGULAMALAR

Haliliye Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelere de değinen Başkan Canpolat, ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğrudan ulaşmayı esas alan bir hizmet anlayışı benimsediklerini söyledi. Belediye bünyesinde 10 bin kişilik aşevinin bulunduğunu belirten Canpolat, ihtiyaç sahibi ailelere belediye personeli tarafından evlerinde yemek ulaştırıldığını ifade etti. Aşevi hizmetinin yanı sıra ekmek fabrikası ve sosyal market uygulamasıyla da vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdiklerini kaydetti. Sosyal markette para yerine puan sistemiyle alışveriş yapılabildiğini anlatan Canpolat, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ev eşyası ve temel ihtiyaç desteğinin de sağlandığını belirtti. Canpolat, “Vatandaşlarımızın kapılarını çalarak ayaklarına gidiyor, hallerini hatırlarını soruyoruz. Kardeşlerimize hem yemek hem ekmek götürüyoruz. Sosyal marketimizde de puan sistemiyle vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılayabiliyor” diye konuştu.

“ÇALIŞMALARIMIZI KAYMAKAMLIKLA BİRLİKTE YÜRÜTÜYORUZ”

Sosyal belediyecilik alanındaki uygulamaların yaklaşık 6,5 yıldır devam ettiğini belirten Başkan Canpolat, yürütülen çalışmaların farklı illere de örnek gösterildiğini ifade etti. Sosyal destek hizmetlerinde kaymakamlıkla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini kaydeden Canpolat, vatandaşların yaşamına dokunan projeleri daha da geliştirmek istediklerini söyledi. Haliliye’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Canpolat, ilçeyi daha modern, daha yeşil, gençlerin bilim ve spor alanında kendilerini geliştirebildiği, sosyal dayanışmanın güçlendiği bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Başkan Canpolat, sosyal belediyecilik alanında önemli mesafe katettiklerini belirterek, “Çok iyi bir mesafe katettik ancak üzerine daha fazla değer katacak çalışmalarımız da devam ediyor” mesajını verdi.