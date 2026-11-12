Artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayabilir! Güneş enerjisiyle çalışan sistem çok şaşırtacak...
Yolları aydınlatmak için kullanılan geleneksel sokak lambalarının yerini alabilecek yeni bir teknoloji gündeme geldi yine...
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Yolları aydınlatmak için kullanılan geleneksel sokak lambalarının yerini alabilecek yeni bir teknoloji gündeme geldi yine...
Güneş enerjisiyle çalışan ve kendi ışığını üreten LED yol butonları, İngiltere'de bazı güzergahlarda sokak aydınlatmasına alternatif olarak uygulanıyor.
Araç farlarına ihtiyaç duymadan yolu görünür hale getiren sistem, gece sürüşlerinde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.
Geleneksel yol reflektörlerinden farklı olarak kendi LED ışığını üreten yeni nesil yol butonları, karanlıkta sürücülere doğrudan ışıklı yönlendirme sağlıyor.
Güneş enerjisiyle çalışan sistem, araç farlarından gelen ışığı yansıtmaya ihtiyaç duymadan yol çizgilerini, şeritleri ve kavşakları görünür hale getiriyor.
Teknolojinin en dikkat çekici özelliklerinden biri enerji depolama kapasitesi. Gündüz güneş ışığını toplayarak depolayan LED butonlar, hava karardıktan sonra otomatik olarak devreye giriyor. Sistem, güneş ışığı almadan 240 saate kadar çalışabiliyor.
Şebeke elektriğine ihtiyaç duymayan teknoloji, özellikle gece sürüşlerinde ve görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde yol güvenliğini artırmak için kullanılıyor.
İngiltere'nin East Riding bölgesinde yürütülen projede güneş enerjili yol butonları, yüksek performanslı yol çizgileriyle birlikte kullanılıyor. Özellikle yerleşim dışındaki güzergahlarda geleneksel sokak aydınlatmasına duyulan ihtiyacın azaltılması amaçlanıyor.
Üç yıllık program kapsamında yaklaşık 2 bin 500 aydınlatma direğinin kaldırılması planlanıyor. Yeni teknoloji bütün sokak lambalarının kaldırılması anlamına gelmiyor.
Hangi güzergahlarda geleneksel aydınlatmanın azaltılabileceği; trafik hızı, frenleme verileri, yol güvenliği ve çevresel etkiler değerlendirilerek belirleniyor.
Özellikle yerleşim dışındaki yollarda kullanılan sistemin, gelecekte farklı güzergahlarda da yaygınlaşması bekleniyor.
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