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Artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayabilir! Güneş enerjisiyle çalışan sistem çok şaşırtacak...

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Artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayabilir! Güneş enerjisiyle çalışan sistem çok şaşırtacak...

Yolları aydınlatmak için kullanılan geleneksel sokak lambalarının yerini alabilecek yeni bir teknoloji gündeme geldi yine...

#1
Foto - Artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayabilir! Güneş enerjisiyle çalışan sistem çok şaşırtacak...

Güneş enerjisiyle çalışan ve kendi ışığını üreten LED yol butonları, İngiltere'de bazı güzergahlarda sokak aydınlatmasına alternatif olarak uygulanıyor.

#2
Foto - Artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayabilir! Güneş enerjisiyle çalışan sistem çok şaşırtacak...

Araç farlarına ihtiyaç duymadan yolu görünür hale getiren sistem, gece sürüşlerinde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

#3
Foto - Artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayabilir! Güneş enerjisiyle çalışan sistem çok şaşırtacak...

Geleneksel yol reflektörlerinden farklı olarak kendi LED ışığını üreten yeni nesil yol butonları, karanlıkta sürücülere doğrudan ışıklı yönlendirme sağlıyor.

#4
Foto - Artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayabilir! Güneş enerjisiyle çalışan sistem çok şaşırtacak...

Güneş enerjisiyle çalışan sistem, araç farlarından gelen ışığı yansıtmaya ihtiyaç duymadan yol çizgilerini, şeritleri ve kavşakları görünür hale getiriyor.

#5
Foto - Artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayabilir! Güneş enerjisiyle çalışan sistem çok şaşırtacak...

Teknolojinin en dikkat çekici özelliklerinden biri enerji depolama kapasitesi. Gündüz güneş ışığını toplayarak depolayan LED butonlar, hava karardıktan sonra otomatik olarak devreye giriyor. Sistem, güneş ışığı almadan 240 saate kadar çalışabiliyor.

#6
Foto - Artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayabilir! Güneş enerjisiyle çalışan sistem çok şaşırtacak...

Şebeke elektriğine ihtiyaç duymayan teknoloji, özellikle gece sürüşlerinde ve görüş mesafesinin düştüğü bölgelerde yol güvenliğini artırmak için kullanılıyor.

#7
Foto - Artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayabilir! Güneş enerjisiyle çalışan sistem çok şaşırtacak...

İngiltere'nin East Riding bölgesinde yürütülen projede güneş enerjili yol butonları, yüksek performanslı yol çizgileriyle birlikte kullanılıyor. Özellikle yerleşim dışındaki güzergahlarda geleneksel sokak aydınlatmasına duyulan ihtiyacın azaltılması amaçlanıyor.

#8
Foto - Artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayabilir! Güneş enerjisiyle çalışan sistem çok şaşırtacak...

Üç yıllık program kapsamında yaklaşık 2 bin 500 aydınlatma direğinin kaldırılması planlanıyor. Yeni teknoloji bütün sokak lambalarının kaldırılması anlamına gelmiyor.

#9
Foto - Artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayabilir! Güneş enerjisiyle çalışan sistem çok şaşırtacak...

Hangi güzergahlarda geleneksel aydınlatmanın azaltılabileceği; trafik hızı, frenleme verileri, yol güvenliği ve çevresel etkiler değerlendirilerek belirleniyor.

#10
Foto - Artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayabilir! Güneş enerjisiyle çalışan sistem çok şaşırtacak...

Özellikle yerleşim dışındaki yollarda kullanılan sistemin, gelecekte farklı güzergahlarda da yaygınlaşması bekleniyor.

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