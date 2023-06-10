Ukraynalıların yardımına Türk ve Azerbaycanlı gönüllüler yetişti

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Ukrayna’nın Herson bölgesine bağlı Rus kontrolündeki Nova Kakhovka’da bulunan Hidroelektrik Santrali barajının yıkılması, bölgede yeni bir afet tehdidi oluşturdu. Onlarca köy ve kasaba sular altında kalırken, bölgede tahliye başladı. Tahliyeler ve kurtarma çalışmaları devam ederken Ukrayna’da yaşayan Azerbaycan ve Türkiye’nin insani yardım kuruluşları da mağdurların yardımına koştu.

Odessa’da yaşayan Azerbaycanlı gazeteci Anar Natigoğlu, facianın bölgedeki etkilerini ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Ukraynalı Azerbaycanlıların Rada’sına bağlı Nikolayev teşkilatı ile Türkiye’nin insani yardım kuruluşlarının da bu konuda seferber olduğunu kaydeden Natigoğlu, “İnşallah Ukrayna’ya ve mağdur Ukrayna halkına gereken yardımı yapmaya devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi bu sefer de birçok şehirde yaşayan Türklerin de bize yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Teşkilatlarımız yiyecek ve ekmek sağlamakta ve diğer insani yardım kampanyalarında çok değerli bir role sahip. Türk kardeşlerimizin kurduğu çadırlar bölge halkının ihtiyaçları için yoğun bir mesaiyle çalışıyor” dedi.

Türkler ve Azeri gönüllüler ilk yardıma koşanlar oldu

Ukrayna Azerbaycanlıları Rada’sı Nikolayev teşkilatı başkanı Zaur Agabayev, bir yılı aşkın süredir Ukrayna halkına insani yardım sağlayan IBC (Uluslararası Mavi Hilal) teşkilatının halen Ukrayna’nın hizmetinde olduğunu söyledi.

Zaur Aghabeyov, kardeş Türkiye’nin Fonu ile her zaman yan yana çalışan Ukrayna Azerbaycanlıları Rada’sının Nikolayev teşkilatının da elinden gelenin en iyisini yaptığını belirterek, “Şu anda kardeş ülkenin insani yardım örgütünün eş başkanı Odessa şubesinin koordinatörleri Recep Uker, Burhan Dulgar ve Artyom Bulgaru da Nikolayev’de çevre yıkımı mağdurlarına yardım ediyorlar. İlk gerekli gıda ve diğer malzemelerin ulaştırılmasını doğrudan denetliyorlar” şeklinde bilgi verdi.

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Yardım malzemelerinin sevkiyatı sürüyor

Ulusrararası Mavi Hilal Teşkilatı (IBC) Başkanı Recep Uker, bölgede yaptıkları yardım faaliyetlerine ilişkin olarak, “Bizim Herson ile ilgili yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerle ilgili bilgiler şöyle; 7-8 Haziran’da 1000 paket gıda dağıtımı yapıldı. 10-11 Haziran ‘da 960 paket gıda dağıtımı yapılacak.

Yine 10-11 Haziran tarihlerinde bölgeye 6 litrelik 3600 adetten oluşan bir kamyon su gönderilecek.

13-15 Haziran’da da 2500 gıda paketi bölgeye ulaştırılacak. 15-16 Haziran tarihlerinde ise 500 adet su filtresi gönderilecek” açıklamasında bulundu.

“Türkler bizim iyilik meleğimiz”

Öte yandan, afetin ilk saatlerinden itibaren Türk yardım kuruluşlarını ve hilali yanlarında bulan Ukraynalı afetzedeler, “Türkler yine yanımızda. Ne zaman başımız sıkışsa onlar yardımımıza koşuyor. Türkler bizim iyilik meleğimiz” diyerek minnettarlıklarını ile getirdiler. Yaşlı bir afetzede, Türkler savaşta da, afette de hep yanımızda. Yanımızda olduğunu sandığımız Avrupalılardan ses seda yok ama Türkler her zamanki gibi hiçbir karşılık gözetmeden bizim yardımımıza koşuyor. Allah Türkiye’den ve Azerbaycan’dan razı olsun” ifadelerini kullandı.