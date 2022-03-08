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Dünya Ukraynalı yetkili açıkladı: 27 sivil hayatını kaybetti
Dünya

Ukraynalı yetkili açıkladı: 27 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Harkiv İl Polis Müdürlüğü Soruşturma Departmanı Müdürü Sergey Bolvinov, "Bugün Harkiv ve çevresinde Rus saldırıları nedeniyle 27 sivil hayatını kaybetti" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 22:26:00 -
Ukraynalı yetkili açıkladı: 27 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Harkiv İl Polis Müdürlüğü Soruşturma Departmanı Müdürü Sergey Bolvinov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Harkiv şehri ve çevresinde son 24 saatte 27 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bolvinov, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Harkiv ve çevresinde 5'i çocuk 170 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

 

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