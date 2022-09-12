Ukrayna'dan skandal nankörlük: Türk iş adamlarına yaptırım hamlesi!

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türk iş insanı ve bankalarına yaptırım uygulanması talep edilerek, şahsi bilgileri paylaşıldı.

Bakanlığa bağlı sitede Türk iş adamlarının isimleri paylaşıldı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’na bağlı bir sitede (sanctions.nazk.gov.ua) Türk iş insanları ve bankalara yaptırım yapılması için kampanya yürütülüyor. Ziraat Bankası, İş Bankası, Credit Europe Bank ve yöneticilerinin olduğu listeler tek tek paylaşıldı.

Söz konusu sitede, Ziraat Bankası, İş Bankası ve Credit Europe Bank yöneticilerinin listesi fotoğraflarıyla yayınlandı. Hüsnü Özyeğin'in adının olduğu listede birçok Türk iş insanının adı yer alıyor.

Türk yöneticilerin özgeçmişleri sitede yer aldı

Bu şirket ve kişilerin yaptırıma uğraması için açık çağrı yapılan sitede, profiline tıkladığınız kişinin sayfasında şu ifade yer alıyor:

Dünya hükümetlerini, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına verdikleri destek için bu kişiye yaptırım uygulamaya çağırın. Mesajınızı sosyal medyada paylaşın.

İsim isim liste yapılan sitede her bir kişi için yaptırım talebinin sebebi yazılıyor. Hüsnü Özyeğin'in yaptırım gerekçesi ise şu ifadelerle açıklanmış:

"Ukrayna'nın güvenliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan eylemlere mali destek sağlayan üst düzey yetkili."

Devlet bankasının yöneticileri de yaptırım listesinde

Yaptırım maruz bırakılmak istenen bir diğer kişi ise Ziraat Bankası Moskova Genel Müdürü Nurullah Bakır. Nurullah Bakır için ise şu sebebe yer verilmiş:

"Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan veya tehdit eden eylemlerini maddi, finansal veya başka bir şekilde destekleyen finans sektöründe (banka) faaliyet gösteren herhangi bir mülkiyet türünden bir şirketin başkanı."

Sadece yöneticileri değil bankalar da yaptırım listesinde

Yaptırım talebi ilettikleri şirket yöneticilerinin tek tek profillerin oluşturan Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, bu sayfalarda kişilere ait bilgileri paylaşıyorlar. Nerede doğdukları, kaç yaşında oldukları, nerelerde çalıştıkları, hangi pozisyonda oldukları paylaşılıyor.

Şirket yöneticilerinin yanı sıra bankalara da doğrudan yaptırım isteniyor. Ziraat Bankası, İş Bankası ve Credik Europe Bank yaptırıma uğratılmak için listede yer alıyor.

Bankaların merkez adreslerinin de yazılı olduğu profil sayfasında, yaptırım gerekçesi şu şekilde ifade ediliyor:

"Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalayan veya tehdit eden eylemlerini maddi, finansal veya başka bir şekilde destekleyen finans sektöründe (banka) faaliyet gösteren herhangi bir mülkiyet türünden bir şirket."

Ukrayna'nın yaptırım istediği Türk iş adamları: