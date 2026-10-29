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Gündem "Türkiye, İsrail'deki seçimlere müdahale etti mi?" Ankara'dan resmi açıklama geldi
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"Türkiye, İsrail'deki seçimlere müdahale etti mi?" Ankara'dan resmi açıklama geldi

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"Türkiye, İsrail'deki seçimlere müdahale etti mi?" Ankara'dan resmi açıklama geldi

DMM, "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" iddialarını yalanladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Söz konusu iddialar, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

 

DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

 

"Bazı uluslararası basın-yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Türkiye'nin İsrail'deki seçimlere müdahale ettiği' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu iddialar, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan kasıtlı ve açık bir dezenformasyon kampanyasının parçasıdır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür gerçek dışı haber ve iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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