Kapadokya’daki feci çökmede acı haber! Cansız beden sayısı 3’e yükseldi: Facianın boyutu derinleşiyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye’nin göz bebeği Kapadokya’da meydana gelen ve yürekleri dağlayan peri bacası çökmesinde acı bilanço ağırlaşıyor. Akit TV Ana Haber ekranlarında anbean takip edilen arama-kurtarma çalışmalarından maalesef kahreden bir haber daha geldi; göçük altında kalan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Kapadokya'da çöken peribacasının enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 3'e yükseldi.
Olay, saat 15.15 sıralarında Kapadokya bölgesinin önemli turizm merkezlerinden Göreme Açık Hava Müzesi'nin giriş kapısı yakınlarında meydana geldi. Bölgedeki tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kopan kaya parçaları aşağı yuvarlandı. Bu sırada bölgedeki bulunan bazı kişiler, kayaların altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı kurtarılan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ten faciaya ilişkin yeni açıklama geldi. Vali Kök, enkazda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini söyledi.
SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yaralanan 5 kişinin genel sağlık durumları iyi olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor, süreci yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin."