Akit TV Ana Haber ekranlarında duyuruldu! Dev çöküntü sonrası bölge kordona alındı

Akit TV Ana Haber'de canlı bağlantılar ve özel görüntülerle yayınlanan gelişmelere göre; çökmenin yaşandığı nokta güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri tarafından derhal çember altına alındı.

Yer altı boşlukları ve erozyon riskiyle gündeme gelen bölgede can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, uzmanlar yeni çökme tehlikesine karşı alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Valilik koordinasyonunda Jeoloji mühendisleri ve arama-kurtarma ekipleri, çökmenin kesin nedenini ve çevre yapılara yönelik olası riskleri tespit etmek amacıyla incelemelerine hız kesmeden devam ediyor.

Nevşehir'in Göreme Açık Hava Müzesi civarında, bölgede etkili olan sağanak nedeniyle peribacasından kopan kaya parçaları vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, 2 kişinin kaya parçalarının altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Nevşehir’imizin merkez ilçesine bağlı Göreme beldesinde meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle soruşturma başlatılmış, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz ve 2 Cumhuriyet Savcımız görevlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. Enkaz altında kalmış olabilecek diğer kazazedelerin tespit edilmesi amacıyla arama ve kurtarma ekipleri çalışmalarını koordineli ve yoğun bir şekilde sürdürmektedir.

Hayatını kaybedenlere Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Arama ve kurtarma çalışmalarının bir an önce olumlu sonuçlanmasını temenni ediyorum. Nevşehir’imizde yaşanan bu acı olaydan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin." dedi.

VALİ KÖK ÇÖKMENİN SEBEBİNİ AÇIKLADI

Basın mensuplarına açıklama yapan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, ilk belirlemelere göre; 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. "Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan bir toprak kayması oldu. Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinde toprak kayması sonucu meydana gelen kaya düşmesi nedeniyle şu an itibarıyla maalesef 2 vatandaşımızın cenazesine ulaştık.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz tüm imkânlarıyla, bütün araç ve gereçleriyle ve personeliyle olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen süreçte gelişmeler oldukça kamuoyunu aydınlatmaya ve bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an itibarıyla yaralımız hastaneye kaldırıldı ve tedavisine başlandı. Umarız sağlığına kavuşur. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."

ALANDA HASSAS DİNLEME YAPILIYOR

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacasından kayaların düştüğü alanda ekiplerin titiz çalışması devam ediyor. Kopan kaya parçalarının altında kalan olup olmadığını belirlemek için ekipler zaman zaman sessizlik isteyerek, hassas dinleme çalışması yapılıyor. Kayaların düştüğü bölge havadan da görüntülendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediliyor.

2024'TE ÇÖKMÜŞTÜ

2024 yılında Kapadokya'da kar yağışının ardından gevşeme yaşanan tüf kayadan oluşan bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

2025 yılında ise bölgedeki bir peribacasında kısmen çökme meydana gelmişti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekerek önlem almıştı.