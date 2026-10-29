Antalya’da kültür ve sanat şöleni başlıyor! 31 Ekim’de başlayacak festival 9 gün sürecek!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Antalya'da dördüncü kez sanatseverlerle buluşacak. Dokuz gün sürecek festivalde, kentin tarihi ve kültürel mirası sanat etkinlikleriyle tanıtılırken, gastronomi programıyla da yöresel lezzetler ön plana çıkarılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın binlerce yıllık medeniyet birikimiyle öne çıktığını belirtti.

Antalya'nın yalnızca Türkiye'nin değil, Akdeniz'in de en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Ersoy, "Ancak Antalya'yı özel kılan, eşsiz kıyıları ve doğal güzelliklerinin ötesinde, binlerce yıllık medeniyet birikimini bugün hala yaşatıyor olmasıdır. Aspendos'un görkemli tiyatrosundan Perge'nin anıtsal yapılarına, Side'nin tarihi dokusundan Patara'nın arkeolojik zenginliğine, Kaleiçi'nin dar sokaklarından Toroslar'ın köklü Yörük kültürüne kadar Antalya, her köşesinde farklı bir hikaye barındırıyor. Bizim hedefimiz, bu eşsiz birikimi koruyarak geleceğe taşırken Antalya'nın turizmdeki güçlü konumunu kültür, sanat ve gastronomiyle daha da pekiştirmek." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:"Antalya, kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması Geleceğe Miras Projemiz kapsamında antik kentlerimizde yürüttüğümüz kazı, koruma ve restorasyon çalışmalarıyla geçmişin izlerini gün yüzüne çıkarıyor, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması için çalışıyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni de bu anlayışın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü kültürel mirasımızın yalnızca korunan değil, toplumun her kesimi tarafından tanınan, deneyimlenen ve yaşatılan bir değer olmasını istiyoruz. Kültür turizminin gelişmesi, turizm hareketliliğinin çeşitlenmesi ve yerel ekonominin desteklenmesi açısından Türkiye Kültür Yolu Festivali gibi organizasyonların önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Antalya'nın yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde kültürü, sanatı, tarihi ve gastronomisiyle öne çıkan bir destinasyon olmasını önemsiyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivali de bu hedefimize katkı sağlayan önemli organizasyonlarımızdan biri. Tüm Antalyalıları ve şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizi bu büyük kültür ve sanat buluşmasına davet ediyorum."

ANTALYA'NIN GASTRONOMİ ROTASI TOROSLAR'DAN AKDENİZ KIYILARINA UZANACAK

Festivalin gastronomi programında 40'tan fazla Lezzet Noktası, şef buluşmaları ve kentin farklı ilçelerini kapsayan gastronomi rotaları yer alacak.

Şef Mehmet Akdağ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek programda, 2 Michelin yıldızlı Şef Ozan Kumbasar, Michelin Bib Gourmand ödüllü Şef Vedat Başaran, Michelin Rehberi'nde yer alan Şef Claudio Chinali, Şef Bahtiyar Büyükduman, yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan ve Şef Mutlu Şevket Yılmaz konuk olarak yer alacak.

31 Ekim-2 Kasım 2026'da Antalya, Korkuteli, Elmalı, Gömbe, Finike, Beycik ve Kaş’ı kapsayan gastronomi rotası düzenlenecek. Manavgat ve Alanya rotasına ise Şef Mehmet Akdağ ile gastronomi yazarı Ebru Erke birlikte ev sahipliği yapacak.

Konuk isimler, festival kapsamında belirlenen Lezzet Noktaları'nı ziyaret ederek Antalya'ya özgü yemekleri yerinde deneyimleyecek.

Tahinli Antalya piyazı, şiş köfte, hibeş, Alanya'nın gülüklü çorbası, serpme böreği, tahinli kabak tatlısı ve turunç reçeli gibi yöresel lezzetler de festivalin gastronomi programında öne çıkacak.

DOKUZ GÜN BOYUNCA ÜCRETSİZ KONSERLER DÜZENLENECEK

Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Murat Boz, Özcan Deniz, Simge, Poizi, Sefo, Gökhan Türkmen, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Hakan Altun sahne alacak.

Festivalin ilk günü 31 Ekim'de Murat Boz'un konseriyle başlayacak programda, 1 Kasım'da Özcan Deniz, 2 Kasım'da Simge, 3 Kasım'da Poizi, 4 Kasım'da Sefo, 5 Kasım'da Gökhan Türkmen, 6 Kasım'da Ebru Yaşar, 7 Kasım'da Demet Akalın ve 8 Kasım'da Hakan Altun müzikseverlerle buluşacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesinin "Anna Karenina", "Attila" ve "Carmina Burana" gibi yapımları ile "Barok Rüyası" konseri de festivalin sahne sanatları programında yer alacak. Tiyatroseverler ise "Buzlar Çözülmeden" oyununu izleyebilecek.

SERGİLER VE ARKEOLOJİ GEZİLERİ SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

Festival kapsamında kentin farklı noktalarında geleneksel sanatları, kültürel mirası ve çağdaş sanat çalışmalarını bir araya getiren sergiler açılacak.

Antalya Kültür Sanat'ta Taviloğlu Koleksiyonu'ndan Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz ve Komet'in eserlerinin yer aldığı "Üç Ressam" sergisi sanatseverlerin ziyaretine sunulacak. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde "Kemha-i Antali" sergisiyle Selçuklu dönemine ait dokuma mirası yeniden gün yüzüne çıkarılacak, COP31 temasıyla hazırlanan "Doğanın Kabuğunda" sergisinde geleneksel el sanatları ve sürdürülebilirlik konusu ele alınacak.

Mevlevihane Müzesi'nde "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri", Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde "Yaşayan Miras: Antalya", Akdeniz Üniversitesi Olbia Sanat Galerisi'nde ise "Aşina Kam" sergisi ziyaretçilerle buluşacak. Kaleiçi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında da resim, seramik, keçe, minyatür ve geleneksel süsleme sanatlarına ilişkin sergiler düzenlenecek.

Arkeoloji meraklıları için Aspendos, Perge, Syedra, Side, Phaselis, Sillyon ve Termessos antik kentlerine geziler gerçekleştirilecek. Kazı başkanlarının ve alanında uzman isimlerin anlatımları eşliğinde düzenlenecek programlarda antik kentlerin tarihi, mimari özellikleri ve kazı çalışmaları hakkında bilgi verilecek.

Fotoğraf tutkunları ise 31 Ekim'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak FotoMaraton Antalya ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde kentin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraflayacak.

Festival süresince çocuklar için konser ve gösterilerin yanı sıra geleneksel sanat atölyeleri, film gösterimleri ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.