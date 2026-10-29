Rumlar Doğu Akdeniz’de yine sahnede! KKTC’den doğal gaz anlaşmasına sert tepki

Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları üzerinden yürütülen mücadelede tansiyonu yükseltecek yeni bir gelişme yaşandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) İtalyan enerji şirketi ENI ile Kronos doğal gaz sahasının üretime geçirilmesine yönelik sözleşmeler imzalamasına tepki gösterdi.

KKTC: TÜRK HALKININ HAKLARI YOK SAYILIYOR

Bakanlık açıklamasında, GKRY’nin 26 Ekim 2026 tarihinde ENI ile yaptığı anlaşmanın Rum tarafının tek yanlı hidrokarbon faaliyetlerinin yeni bir örneği olduğu belirtildi.

Açıklamada, Rum yönetiminin Kıbrıs Türk halkının Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki özden gelen haklarını görmezden gelerek hareket ettiği vurgulandı.

“DOĞAL KAYNAKLARIN ORTAK SAHİBİYİZ”

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkının yalnızca Ada üzerindeki değil, çevresindeki denizlerde bulunan doğal kaynakların da ortak sahibi olduğunun altını çizdi.

Rum yönetiminin Kıbrıs Türk halkını temsil etme yetkisinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, GKRY’nin söz konusu doğal kaynaklar konusunda Türk halkı adına karar veremeyeceği kaydedildi.

KKTC’nin konuya ilişkin daha önce açıkladığı tutumun aynen devam ettiği bildirildi.

ULUSLARARASI ENERJİ ŞİRKETLERİNE UYARI

KKTC’den yalnızca Rum yönetimine değil, GKRY ile enerji alanında iş birliği yapan uluslararası şirketlere de önemli bir mesaj geldi.

Şirketler, Kıbrıs’taki ve bölgedeki siyasi gerçekleri dikkate almaya çağrılırken, Kıbrıs Türk halkının haklarını gasbeden girişimlere dahil olunmasının doğurabileceği olumsuz sonuçların göz önünde bulundurulması istendi.

TÜRKİYE İLE TAM EŞGÜDÜM MESAJI

Açıklamanın sonunda Ankara ile Lefkoşa arasındaki iş birliğine özellikle vurgu yapıldı.

KKTC'nin Anavatan Türkiye ile tam eşgüdüm ve dayanışma içerisinde hareket edeceği belirtilerek Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerinin kararlılıkla korunmaya devam edileceği kaydedildi.

Böylece Rum yönetiminin Kronos sahasına yönelik yeni enerji hamlesi, Doğu Akdeniz’de uzun süredir devam eden enerji kaynaklarının paylaşımı ve Kıbrıs Türk halkının hakları tartışmasını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.