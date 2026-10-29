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Gündem Hukuk kararına zorbalıkla yanıt verdiler! Maslak'ta taksici terörü: Trafiği kilitleyip halkı çileden çıkardılar!
Gündem

Hukuk kararına zorbalıkla yanıt verdiler! Maslak'ta taksici terörü: Trafiği kilitleyip halkı çileden çıkardılar!

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İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve bağlı taksi odalarının Martı TAG'a karşı 4 yıldır sürdürdüğü haksız rekabet davasında yargı nihai kararını verdi. 14. Bölge Adliye Mahkemesi, Martı TAG’ın anayasal girişim özgürlüğü kapsamında kaldığına ve mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmederek davasını reddetti. Ancak hukukun üstünlüğünü ve mahkeme kararını tanımayan bir grup taksici, karara hazımsızlıkla karşılık vererek adeta magandalığa soyundu.

Mahkeme kararıyla yenilgiye uğrayan taksiciler, Martı’nın Maslak’taki genel merkezi önünde toplanarak adeta gövde gösterisine girişti. Hukuki sürece ve yargı kararına saygı duymak yerine araçlarıyla yolu kapatan, trafiği tamamen durma noktasına getiren ve evine, işine gitmeye çalışan binlerce vatandaşı mağdur eden taksicilerin bu tutumu büyük tepki topladı. Hukuk kurallarını hiçe sayıp İstanbul trafiğini esir alan gruptan utanç verici görüntüler yükselirken, emniyet güçlerinin müdahalesi bekleniyor.

Taksicilerin paylaşımlı yolculuk uygulaması Martı TAG’a karşı açtığı haksız rekabet davası, dört yılın sonunda mahkeme tarafından geçtiğimiz hafta reddedildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Karara tepki gösteren bir grup taksici, kararın hemen ardından Martı’nın Maslak’taki genel merkezi önünde toplanmaya başladı. Tepkilerini göstermek için bölgede trafiği kesen taksiciler, Maslak ve çevresinde ulaşımın durma noktasına gelmesine neden oldu.

Martı TAG'a karşı açtıkları haksız rekabet davasını dört yılın sonunda kaybeden taksiciler, Martı'nın İstanbul'daki ofisi önünde toplanmaya başladı. Bir grup taksici Maslak'ta trafiği kesti.

 

TAKSİCİLERİN MARTI TAG'A AÇTIĞI DAVA

Martı TAG'a karşı, başta İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası olmak üzere ondan fazla taksi odası tarafından açılan ve dört yıldır devam eden haksız rekabet davasında yargı süreci sona ermişti.

14. Bölge Adliye Mahkemesi, Martı TAG'ın mahkeme kararıyla yasaklanamayacağına hükmederek şu ifadelere yer vermişti: "Yasa koyucu tarafından yasaklanmayan veya ilgili idarenin yasalardan aldığı yetki ile ikincil düzenlemelerle yasaklamadığı yahut ruhsat veya izne bağlamadığı ticari bir faaliyetin mahkeme tarafından yasaklanması mümkün değildir."

Mahkeme, Martı TAG'ın anayasada güvence altına alınan girişim özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini de vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Bir faaliyet türünün yasaklanması, izne veya ruhsata bağlanması, öncelikle kanun koyucunun sonrasında da idari makamların yetkisi dahilindedir. Böyle bir hüküm bulunmadığına göre, davalının yaptığı faaliyetin ve kurduğu platformun, serbest ve özgür ticaret hayatının ve anayasada yer alan girişim özgürlüğünün bir sonucu olduğunun kabulü gerekir."

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