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Gündem Ankara'da kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Mansur Yavaş, AK Parti'ye mi geçiyor?
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Ankara'da kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Mansur Yavaş, AK Parti'ye mi geçiyor?

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Ankara'da kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Mansur Yavaş, AK Parti'ye mi geçiyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Bakanlıkta kabul etti. Görüşmenin ardından ortaya çıkan fotoğraf "Mansur Yavaş, AK Parti'ye mi geçiyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Başkentimizin ihtiyaçlarını, şehircilik alanındaki çalışmalarımızı ve önümüzdeki döneme ilişkin konuları değerlendirdik. Ankara'mız için ortak akılla çalışmaya, hemşehrilerimizin hayatına değer katacak her adımı desteklemeye devam edeceğiz."

 

MANSUR YAVAŞ AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Murat Kurum ile Mansur Yavaş arasındaki görüşme, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın siyasi geleceğine ilişkin iddiaları yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Yavaş'ın AK Parti'ye katılabileceği yönündeki ihtimal, görüşmenin ardından merak edilen konular arasına girdi. Bununla birlikte iki ismin buluşmasına ilişkin aktarılan bilgilerde herhangi bir parti değişikliği görüşmesi yer almıyor.

 

MURAT KURUM'U ZİYARET EDEN 3 BAŞKAN AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Mansur Yavaş'ın Murat Kurum ile görüşmesi, daha önce Bakan Kurum'u ziyaret eden belediye başkanlarını da hatırlattı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılmadan önce Murat Kurum ile görüşmüş olmaları, Yavaş'ın ziyaretine yönelik siyasi yorumları artırdı.

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