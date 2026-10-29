Bahçeli ve Dervişoğlu Anıtkabir'de kol kola yürümüştü! Parti içinden çatlak ses çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Anıtkabir'de düzenlenen 29 Ekim töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun merdivenlerden kol kola indiği görüntülere tepki gösterdi. Usta yaptığı açıklamada, "Bunu kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.
Anıtkabir’de düzenlenen 29 Ekim töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun merdivenlerden kol kola inmesi siyasetin gündemine oturmuştu.
Liderlerin yan yana yansıyan samimi görüntüleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Özellikle soyal medyada peş peşe paylaşımlar yapılmıştı.
İYİ PARTİLİ İSİMDEN İTİRAZ GELDİ
Görüntülere İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta’dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Usta, verilen bu kareden duyduğu rahatsızlığı net bir dille ifade ederek "Bunu kabul etmiyorum" dedi.
Bu açıklama sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun nasıl bir tepki vereceği merak edilmeye başlandı.