Freedom House salladı Yeni Asya sorgulamadan atladı: Türkiye bakın neden özgür değilmiş?

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündemi hem belirlemeye hem yorumlamaya devam ediyor.

Programa dikkat çeken değerlendirmeleriyle katkı sunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, dünya üzerinde haydutluk yapan ABD'nin desteğiyle kurulan Freedom House'un salladığı yalana sorgusuz sualsiz atlayan Yeni Asya'yı rezil kepaze etti.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Said Nursi'nin talebesi olduklarını iddia eden Yeni Asya grubu Freedom House'un 2026 raporunu "Türkiye yine özgür değil" başlığıyla vermiş.

Burada da ayrıntılarını kendilerince veriyorlar. Ben şimdi baktım Freedom House ne için 31 puan vermiş Türkiye'ye? Merak ettim, yani sebepleri, gerekçeleri nedir?

Niçin özgürlük yok? Niye 30 değil de 31 vermiş mesela?

"100 üzerinden 31 puan alarak "özgür değil" kategorisinde yer aldı" diye Yeni Asya Gazetesi ilk sayfasında da Anka Haber Ajansı'na dayalı olarak, yani solcu bir haber ajansına dayalı olarak bu haberi vermiş.

Ben de merak ettim Freedom House'un sitesine girdim ve gerekçelerine baktım. Orada eşcinsellere yönelik baskıların olduğundan bahsediliyor.

Eşcinsellerin temsil haklarının olmadığını, sanki Türk toplumunda eşcinsel yoğun olarak %15, %20 'Allah korusun' diyelim, böyle bir nüfus varmış, o nüfus temsil edilemiyormuş gibi bir algı yapıyorlar.

Bakın işte Freedom House'un gerekçeleri arasında. Niçin 31 puan vermişler?

Yani diyorlar ki Tayip Erdoğan 23 yıldır ülkeyi yönetiyor, Kılıçdaroğlu bir de bir eşcinsel birisi gelsin otursun oradan etek giyen bir erkek olsun veya o bir terzi var, o terzi mi olmasını istiyorlar bilmiyorum.

İsmini de hatırlayamadım şimdi, kimin olmasını istiyorlar? Yaşasaydı Zeki Müren mi? Veya şimdi yaşayanlardan Bülent Ersoy'un mu Cumhurbaşkanı olmasını istiyorlar?