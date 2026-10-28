  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hedef, sanayicinin sorunlarına çözüm üretmek! Bahçıvan İSO Meclis başkanlığına aday oldu Atatürk’ün resmini bıçaklayan öğretmen tutuklandı! Fıkra bu kadar! Terörün hamilerinden terör zirvesi Sosyal medyayı sallayan iddia! Yıldırım’ın sürttüğü o araba satışta! Afiş rezaletini Akit gündeme getirmişti: ADD’nin ‘Otelci’ skandalı için suç duyurusu! En son Cemil Tugay ziyaret etmişti! Bakan Murat Kurum, Mansur Yavaş’ı kabul etti Fon Koordinasyon Kurulu’nun sekizinci toplantısı sona erdi! Ödeme tarihleri netleşti Directus’tan çarpıcı itiraf: Tel Aviv ve Atina’da Türkiye-Suriye korkusu BBP Lideri Destici’den flaş açıklamalar! ‘Seçim 2028 yılında adayımız da Erdoğan’ Hem terörist hem sahtekâr! Netanyahu İsraillileri böyle kekledi
Gündem Freedom House salladı Yeni Asya sorgulamadan atladı: Türkiye bakın neden özgür değilmiş?
Gündem

Freedom House salladı Yeni Asya sorgulamadan atladı: Türkiye bakın neden özgür değilmiş?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Freedom House sallayıp, Yeni Asya sorgulamadan atladığı "Türkiye özgür değil" safsatasına tepki gösterdi.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündemi hem belirlemeye hem yorumlamaya devam ediyor.

Programa dikkat çeken değerlendirmeleriyle katkı sunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, dünya üzerinde haydutluk yapan ABD'nin desteğiyle kurulan Freedom House'un salladığı yalana sorgusuz sualsiz atlayan Yeni Asya'yı rezil kepaze etti.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

 

Said Nursi'nin talebesi olduklarını iddia eden Yeni Asya grubu Freedom House'un 2026 raporunu "Türkiye yine özgür değil" başlığıyla vermiş.

Burada da ayrıntılarını kendilerince veriyorlar. Ben şimdi baktım Freedom House ne için 31 puan vermiş Türkiye'ye? Merak ettim, yani sebepleri, gerekçeleri nedir?

Niçin özgürlük yok? Niye 30 değil de 31 vermiş mesela?

"100 üzerinden 31 puan alarak "özgür değil" kategorisinde yer aldı" diye Yeni Asya Gazetesi ilk sayfasında da Anka Haber Ajansı'na dayalı olarak, yani solcu bir haber ajansına dayalı olarak bu haberi vermiş.

Ben de merak ettim Freedom House'un sitesine girdim ve gerekçelerine baktım. Orada eşcinsellere yönelik baskıların olduğundan bahsediliyor.

 

Eşcinsellerin temsil haklarının olmadığını, sanki Türk toplumunda eşcinsel yoğun olarak %15, %20 'Allah korusun' diyelim, böyle bir nüfus varmış, o nüfus temsil edilemiyormuş gibi bir algı yapıyorlar.

Bakın işte Freedom House'un gerekçeleri arasında. Niçin 31 puan vermişler? 

Yani diyorlar ki Tayip Erdoğan 23 yıldır ülkeyi yönetiyor, Kılıçdaroğlu bir de bir eşcinsel birisi gelsin otursun oradan etek giyen bir erkek olsun veya o bir terzi var, o terzi mi olmasını istiyorlar bilmiyorum.

İsmini de hatırlayamadım şimdi, kimin olmasını istiyorlar? Yaşasaydı Zeki Müren mi? Veya şimdi yaşayanlardan Bülent Ersoy'un mu Cumhurbaşkanı olmasını istiyorlar?

Güçlü Türkiye'yi hazmedemiyorlar! İsrail uşakları kaos peşinde
Güçlü Türkiye'yi hazmedemiyorlar! İsrail uşakları kaos peşinde

Gündem

Güçlü Türkiye'yi hazmedemiyorlar! İsrail uşakları kaos peşinde

Directus’tan çarpıcı itiraf: Tel Aviv ve Atina’da Türkiye-Suriye korkusu
Directus’tan çarpıcı itiraf: Tel Aviv ve Atina’da Türkiye-Suriye korkusu

Gündem

Directus’tan çarpıcı itiraf: Tel Aviv ve Atina’da Türkiye-Suriye korkusu

Erdoğan tüm planları yıktı: Acilen anti-Türkiye ittifakı kurulmalı
Erdoğan tüm planları yıktı: Acilen anti-Türkiye ittifakı kurulmalı

Gündem

Erdoğan tüm planları yıktı: Acilen anti-Türkiye ittifakı kurulmalı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23