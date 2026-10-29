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Gündem Boyabat Kalesi sis denizinde kayboldu!
Gündem

Boyabat Kalesi sis denizinde kayboldu!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Boyabat Kalesi sis denizinde kayboldu!

Sinop’un Boyabat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, tarihi Boyabat Kalesi’nde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sis bulutlarının üzerinde yükselen tarihi kale, ortaya çıkan eşsiz görüntüsüyle görsel şölen sundu.

İlçede etkili olan sis nedeniyle yerleşim alanlarının büyük bölümü sis altında kaldı. Tarihi Boyabat Kalesi ise sis tabakasının üzerinde yükselerek seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

 

Kale ile sis bulutlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhuriyet Bayramı’nda ortaya çıkan manzara, izleyenlere görsel şölen sundu. Sislerin arasında yükselen tarihi kale, etkileyici görüntüsüyle dikkat çekti.

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