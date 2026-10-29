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Spor Mert Hakan Yandaş’a çirkin benzetmeye yargı tokadı! Fenerbahçeli futbolcudan mahkemeye 65 bin liralık dilekçe!
Spor

Mert Hakan Yandaş’a çirkin benzetmeye yargı tokadı! Fenerbahçeli futbolcudan mahkemeye 65 bin liralık dilekçe!

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Mert Hakan Yandaş’a çirkin benzetmeye yargı tokadı! Fenerbahçeli futbolcudan mahkemeye 65 bin liralık dilekçe!

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada şahsını, onurunu ve şerefini hedef alan ahlaksız ifadelere karşı hukuki mücadele başlattı. İnternet ortamında kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Hüsnü G. isimli şahsa karşı avukatı aracılığıyla harekete geçen 32 yaşındaki futbolcu, 65 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Mert Hakan Yandaş, kendisini hedef alan ağır ifadeler nedeniyle mahkemeye başvurdu. Fenerbahçeli futbolcu, Hüsnü G. isimli kişiye 65 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

MERT HAKAN YANDAŞ HAKARET İDDİASIYLA DAVA AÇTI

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, saha dışındaki bir gelişmeyle dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcu, internet ortamında kendisi hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle hukuki yollara başvurdu. Edinilen bilgilere göre Yandaş, Hüsnü G. isimli kişinin kendisini hedef alan sözlerinin hakaret niteliği taşıdığını belirterek avukatı aracılığıyla dava açtı. Fenerbahçeli futbolcunun mahkemeden talep ettiği manevi tazminat miktarı ise 65 bin lira oldu.

 

"ETİ YENMEYEN, AMA AVLANMASI ZARURİ BİR HAYVANDIR"

Davaya konu olan ifadeler de ortaya çıktı. Hüsnü G. isimli kişinin internet ortamında Mert Hakan Yandaş'ı hedef alarak şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "M.H.Y. eti yenmeyen, ama avlanması zaruri bir hayvandır." Söz konusu ifadelerin ardından Yandaş'ın avukatı harekete geçti. Futbolcunun kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle hazırlanan dava dilekçesi mahkemeye sunuldu. Yandaş'ın avukatı, kullanılan sözlerin eleştiri sınırlarını aştığını ve doğrudan müvekkilini hedef aldığını savundu.

ONUR VE ŞEREFİNİ ZEDELEDİĞİ VURGULANDI

Mahkemeye sunulan dilekçede, Hüsnü G.'nin kullandığı ifadelerin açık bir hakaret niteliği taşıdığı ileri sürüldü. Dilekçede, Mert Hakan Yandaş'ın kişilik haklarının, onurunun ve şerefinin zedelendiği vurgulandı. Futbolcunun yaşanan olay nedeniyle derinden yaralandığı belirtilirken, söz konusu ifadelerin manevi zarar oluşturduğu savunuldu. Bu gerekçelerle Hüsnü G. hakkında 65 bin liralık manevi tazminat talebinde bulunuldu.

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