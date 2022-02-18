  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna'dan Rusya'ya dikkat çeken çağrı!
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya dikkat çeken çağrı!

​Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya ile tüm formatlarda görüşmeye hazır olduklarını ve barışçıl bir çözüm istediklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 21:36:00 -
Ukrayna'dan Rusya'ya dikkat çeken çağrı!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuşan Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın doğrudan görüşmeler için ön koşullar sunduğunu söyleyerek, "Biz liderler seviyesi dahil tüm formatlarda görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Kyslytsya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki etnik Rus vatandaşlarının "soykırıma uğradığı" iddialarının "uydurma ve sorumsuzca yapılmış açıklamalar" olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: İLKHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay