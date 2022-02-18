Ukrayna'dan Rusya'ya dikkat çeken çağrı!
Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya ile tüm formatlarda görüşmeye hazır olduklarını ve barışçıl bir çözüm istediklerini belirtti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuşan Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın doğrudan görüşmeler için ön koşullar sunduğunu söyleyerek, "Biz liderler seviyesi dahil tüm formatlarda görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
Kyslytsya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki etnik Rus vatandaşlarının "soykırıma uğradığı" iddialarının "uydurma ve sorumsuzca yapılmış açıklamalar" olduğunu da sözlerine ekledi.
Kaynak: İLKHA