  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya gündemini altüst eden gelişme! Putin'e suikast girişimi

Atina'yı titreten karar! Türkiye yanı başlarına konuşlandırdı

Bozdağ'dan şampanya yanıtı

Bunu da yaptın ya, yazıklar olsun sana Ali Babacan! Hilal Kaplan, o skandal diyaloğu deşifre etti

Dünyada sadece 5 ülkede bu uçaktan var! Öyle bir özelliği ortaya çıktı ki satın almak için kapımızı çalacaklar

'Kılıçdaroğlu seçilirse Canan Kaftancıoğlu MİT Müsteşarı olacak'

Ahmet Davutoğlu insan içine çıkamayacak! Şok ifşaatlar! İşte şimdi hapı yuttu

Erdoğan'ın müjdesi Şırnak’ta sevinç ile karşılandı

O ilimizde dev altın rezervi keşfedildi! Bölge sakinleri şaşkın, topraktan resmen fışkırıyor

Milli Savunma Bakanı Akar'dan "KAAN"a yönelik eleştirilere "Ahmet Kaya"lı yanıt
Dünya Ukrayna'dan Kremlin saldırısı açılaması
Dünya

Ukrayna'dan Kremlin saldırısı açılaması

Yeniakit Publisher
2023-05-03 19:23:00 -
Ukrayna'dan Kremlin saldırısı açılaması

Kremlin'e yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, saldırılar hakkında bilgileri olmadığını söyledi.

1 yıldan fazla süredir Ukrayna ile savaşta olan Rusya'da dünya kamuoyunun dikkatini çeken anlar yaşandı. Kremlin'e 2 İHA ile saldırı gerçekleştirildi.

"İHA'lar vuruldu"

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Kremlin'e insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İHA'lar etkisiz hale getirildi. Saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz." denildi.

Kremlin, Putin'in saldırılar esnasında Kremlin'de olmadığını ve Moskova dışında yer alan Novo Ogaryova'da çalıştığını bildirdi. Bölgedeki binaların hiçbirinin zarar görmediği ifade edildi. Moskova Belediyesi, şehir üstünde insansız hava araçlarının uçurulmasını yasakladı.

Ukrayna açıklama yaptı

Olay sonrası gözlerin çevrildiği Ukrayna'dan da bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Sözcüsü Serhiy Nikiforov, saldırıyla ilgili bilgilerinin olmadığını belirtti.

"Bilgimiz yok"

Nikiforov, "Kremlin'e gerçekleştirilen sözde saldırılar hakkında bilgimiz yok. Başkan Zelenski'nin daha önce defalarca söylediği gibi Ukrayna başkalarına saldırmak için değil, kendi topraklarını özgürleştirmek için elindeki tüm imkanları kullanıyor" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23