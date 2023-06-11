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Dünya Ukrayna'dan Bahmut açıklaması: Ordu ilerliyor
Dünya

Ukrayna'dan Bahmut açıklaması: Ordu ilerliyor

Yeniakit Publisher
2023-06-11 04:00:00 -
Ukrayna'dan Bahmut açıklaması: Ordu ilerliyor

Ukrayna'dan yapılan açıklamada, uzun bir süredir alınması için çaba gösterilen kritik nokta olan Bahmut'ta ordunun ilerleme kaydettiği belirtildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Doğu Kuvvetleri Sözcüsü Sergey Çerevatıy, Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde 1400 metre ilerlediğini bildirdi.

Çerevatıy, bir televizyon programında doğu cephesindeki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde ilerlediğini belirten Çerevatıy, “Son bir günde cephe hattının çeşitli yerlerinde 1400 metreye kadar ilerlemeyi başardık. Düşman aktif bir savunma yürütüyor ve birliklerimizi vuruyor.” dedi.

Son bir günde Bahmut yönünde 6 çatışma yaşandığını aktaran Çerevatıy, Rusların Ukrayna birliklerine yönelik 330 topçu ve 8 hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

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