Ukrayna'da savaş sesleri! Ayrılıkçılarla hükümet güçleri arasında çatışma

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik devam ederken dün bütün dünyayı endişelendiren gelişmeler yayandı. Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ta tek taraflı bağımsızlık ilan eden Rus destekli ayrılıkçılar, hükûmet güçlerini son 24 saat içinde dört yerleşim yerine ateş açmakla suçladı. Kiev, iddiaları reddederken, ayrılıkçıların saldırısı sonucu ise bir anaokuluna roket isabet ettiğini ve iki sivilin yaralandığını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Donbas’taki gerginliğin arttığına işaret ederek “Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine sebep olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir” dedi.

AB liderleri toplandı

Bu arada AB-Afrika zirvesi için Brüksel’de bulunan AB liderleri, çatışma haberlerin ardından acil olarak toplandı. AB liderleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi hâlinde Moskova’ya uygulanacak bir dizi ekonomik müeyyidenin hazırlıkları ele alacak.

Zelenskiy: Korkmuyoruz

Gerilimin odak noktasında bulunan Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Batı ülkelerinin verdiği yeni tanksavarlarla yapılan tatbikatı izledi. Zelenskiy “Ddüşmandan korkmuyoruz. Kendimizi savunacağız” dedi.

F-35’ler konuşlandırıldı

Öte yandan Avrupa’daki varlığını artıran ABD, Almanya, Spangdahlem Hava Üssü’ne F-35A Lightning II savaş uçağı konuşlandırıldı. ABD, bu hafta yine Ramstein Hava Üssüne de altı adet KC-135 Stratotanker uçağı ve Polonya’nın Lask şehrine sekiz adet F-15E saldırı uçağı konuşlandırmıştı.

NATO: Rusya bahane arıyor

Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna sınırındaki tehdidin azaldığı yönündeki görüşleri reddetti. Askerî yığınağın, bahar aylarında başladığını kaydeden Stoltenberg “Rus güçlerin artıp azaldığını gördük. Bazılarının geldiğini bazılarının çekildiğini gördük ama genel eğilim sabit artma şeklinde oldu. Dolayısıyla anlamlı bir geri çekilme olmadı. Rusya’nın, Ukrayna’yı işgal etmeye mazeret bulmak için ‘sahte bayrak’ operasyonu girişimi içinde olduğunu da gördük” dedi.

Bıden: Rus işgali her an başlayabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de hâlâ mümkün olduğunu söyledi. Biden, bununla birlekte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi planlamadığını kaydetti.

Elçi yardımcısı sınır dışı edildi

Bu arada Rusya, Washington ile gerilimi artıracak bir adım attı. Moskova, ABD’nin Rusya Büyükelçi yardımcısı Bart Gorman’ı sınır dışı etti. Rusya’nın kararına tepki gösteren ABD, Moskova’ya karşılık vereceğini açıkladı.